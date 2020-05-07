Коронавирус
Evo-rus.comВладелец «Спартака» Леонид Федун был госпитализирован с коронавирусом
«Ассоциация желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!» – говорится в сообщении пресс-службы «Красно-белых». Согласно публикации Metaratings, Федун находится в стабильном состоянии. Он был госпитализирован, как и планировалось, в одну из больниц после положительного теста на коронавирус.
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«Заболеть коронавирусом — это трагедия». Как поддерживают Федуна, попавшего в больницу
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