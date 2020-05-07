«Ассоциация желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!» – говорится в сообщении пресс-службы «Красно-белых». Согласно публикации Metaratings, Федун находится в стабильном состоянии. Он был госпитализирован, как и планировалось, в одну из больниц после положительного теста на коронавирус.

Владелец «Спартака» Леонид Федун был госпитализирован с коронавирусом

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