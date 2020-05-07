Коронавирус
Lenta.ruВладелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом
Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба. О состоянии бизнесмена не говорится, с какого момента он находится в больнице, также неизвестно.
Читать в источнике
Оценить209
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Общество
Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом
Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 05:25
Общество
Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 5 тыс. рублей.
RT на русском 06:37
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Здоровье
За сутки 90 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на вторник, 5 мая в Ростовской области за сутки еще у 90 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Kursk.com 05 мая в 05:29
Общество
ВОЗ обеспокоена ростом числа зараженных коронавирусом в России
Копенгаген, 7 мая 2020, 14:17 — REGNUM Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге заявил, что организация обеспокоена ростом числа случаев заражения коронавирусом в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине.
REGNUM 07:17
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Политика
Премьер Грузии заявил о готовности страны принимать туристов с 1 июля
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел в четверг заседание камбина, на котором объявил о том, что страна готовится уже к середине лета вновь принимать иностранных туристов.
Российская газета 07:16
Общество
Нефть начали бесцельно возить по океану
Нефть начали возить по океану не через Суэцкий канал, что считается самым выгодным по времени, а через юг Африки.
Lenta.ru 06:55
Общество
Попова назвала три этапа снятия ограничений
Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru вчера в 09:44
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
Общество
Институт Гамалеи: пика заболеваемости у нас нет и не может быть
Ранее Николай Малышев давал такой же прогноз: по его мнению, пик заболеваемости будет в июне.
Вести.Ru 06:50
Экономика
Правительство и ЦБ заключили акционерное соглашение по Сбербанку
ЦБ 30 апреля заключил с правительством в лице Минфина акционерное соглашение по продаже доли в Сбербанке и передал его оставшуюся акцию, говорится в сообщении Центробанка.
Газета.Ru 07:16
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
Общество
Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России
В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия
Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru вчера в 08:05
Экономика
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
Авто
Доступные модели Chevrolet выйдут в России летом
Компания UzAuto Motors из Узбекистана, ранее объявившая о выводе на рынок России бюджетных автомобилей Chevrolet (перелицованных Ravon), не смогла начать их продажи из-за задержки на таможне и проблем с дилерами.
Автоновости дня 05 мая в 02:44
Политика
Абэ поздравил Путина с 75-летием Победы
RT на русском 07:02
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
РИА Новости 06:30
Общество
Собянин: с 12 числа в Москве заработают все промпредприятия
C 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия, благодаря чему на работу смогут выйти около полумиллиона жителей города.
Вести.Ru вчера в 09:36
Общество
В Мордовии семьи получают выплаты на детей в возрасте до трех лет
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 апреля № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» семьям, проживающим на территории России и имеющим или ранее имевшим право на материнский капитал, в течение трех месяцев (с апреля по июнь) установлена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей.
НТМ вчера в 09:01
Энергетика
Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу
В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
Коммерсантъ 07:18
Общество
В Москве за сутки госпитализировали меньше пациентов с коронавирусом, чем выписали
ТАСС 04:20
Общество
Минпросвещения обсуждает перенос сроков ЕГЭ
Дата начала сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока запланирована на 8 июня, сообщили в министерстве просвещения.
BFM.ru вчера в 06:54
Здоровье
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
РИА Новости 07:29
Происшествия
ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение
Газета.Ru вчера в 18:27