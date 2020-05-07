Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВладелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом

Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба. О состоянии бизнесмена не говорится, с какого момента он находится в больнице, также неизвестно.
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У Леонида Федуна обнаружили коронавирус

ТАСС06:09

Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

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Миллиардер Федун заразился коронавирусом

Forbes05:20

«Урал» поддержал Федуна, у которого обнаружили коронавирус

Спорт-Экспресс07:01

Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом

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Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

Sports.ru05:12

Владелец «Спартака» Леонид Федун госпитализирован в связи с коронавирусом

Sport24.ru05:07
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Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
1K
Общество

Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом

Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 05:25
1,1K
Общество

Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 5 тыс. рублей.
RT на русском 06:37
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
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Здоровье

За сутки 90 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

По данным Роспотребнадзора на вторник, 5 мая в Ростовской области за сутки еще у 90 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Kursk.com 05 мая в 05:29
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Общество

ВОЗ обеспокоена ростом числа зараженных коронавирусом в России

Копенгаген, 7 мая 2020, 14:17 — REGNUM Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге заявил, что организация обеспокоена ростом числа случаев заражения коронавирусом в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине.
REGNUM 07:17
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
1,5K
Политика

Премьер Грузии заявил о готовности страны принимать туристов с 1 июля

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел в четверг заседание камбина, на котором объявил о том, что страна готовится уже к середине лета вновь принимать иностранных туристов.
Российская газета 07:16
3
Общество

Нефть начали бесцельно возить по океану

Нефть начали возить по океану не через Суэцкий канал, что считается самым выгодным по времени, а через юг Африки.
Lenta.ru 06:55
Общество

Попова назвала три этапа снятия ограничений

Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru вчера в 09:44
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Общество

Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть

Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
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Общество

Институт Гамалеи: пика заболеваемости у нас нет и не может быть

Ранее Николай Малышев давал такой же прогноз: по его мнению, пик заболеваемости будет в июне.
Вести.Ru 06:50
Экономика

Правительство и ЦБ заключили акционерное соглашение по Сбербанку

ЦБ 30 апреля заключил с правительством в лице Минфина акционерное соглашение по продаже доли в Сбербанке и передал его оставшуюся акцию, говорится в сообщении Центробанка.
Газета.Ru 07:16
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
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Общество

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
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Шоу-бизнес

Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия

Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru вчера в 08:05
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Политика

Двух известных боксёров внесли в список «врагов Украины»

REGNUM 06:54
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Экономика

Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина

После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
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Авто

Доступные модели Chevrolet выйдут в России летом

Компания UzAuto Motors из Узбекистана, ранее объявившая о выводе на рынок России бюджетных автомобилей Chevrolet (перелицованных Ravon), не смогла начать их продажи из-за задержки на таможне и проблем с дилерами.
Автоновости дня 05 мая в 02:44
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Политика

Абэ поздравил Путина с 75-летием Победы

RT на русском 07:02
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Происшествия

У «Омбудсмена полиции» Воронцова выпилили дверь и провели обыск

Интерфакс 03:34
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
РИА Новости 06:30
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Общество

Собянин: с 12 числа в Москве заработают все промпредприятия

C 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия, благодаря чему на работу смогут выйти около полумиллиона жителей города.
Вести.Ru вчера в 09:36
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Общество

В Мордовии семьи получают выплаты на детей в возрасте до трех лет

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 апреля № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» семьям, проживающим на территории России и имеющим или ранее имевшим право на материнский капитал, в течение трех месяцев (с апреля по июнь) установлена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей.
НТМ вчера в 09:01
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Энергетика

Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу

В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
Коммерсантъ 07:18
Общество

В Москве за сутки госпитализировали меньше пациентов с коронавирусом, чем выписали

ТАСС 04:20
70
Общество

Минпросвещения обсуждает перенос сроков ЕГЭ

Дата начала сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока запланирована на 8 июня, сообщили в министерстве просвещения.
BFM.ru вчера в 06:54
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Здоровье

Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

РИА Новости 07:29
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Происшествия

ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение

Газета.Ru вчера в 18:27
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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