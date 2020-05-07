Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба. О состоянии бизнесмена не говорится, с какого момента он находится в больнице, также неизвестно.

Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом

Экономика Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19. 1K

Общество Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". 1,1K

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,3K

Здоровье За сутки 90 человек заболели коронавирусом в Ростовской области По данным Роспотребнадзора на вторник, 5 мая в Ростовской области за сутки еще у 90 человек подтверждена коронавирусная инфекция. 478

Общество ВОЗ обеспокоена ростом числа зараженных коронавирусом в России Копенгаген, 7 мая 2020, 14:17 — REGNUM Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге заявил, что организация обеспокоена ростом числа случаев заражения коронавирусом в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине. 3

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 1,5K

Политика Премьер Грузии заявил о готовности страны принимать туристов с 1 июля Премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел в четверг заседание камбина, на котором объявил о том, что страна готовится уже к середине лета вновь принимать иностранных туристов. 3

Общество Нефть начали бесцельно возить по океану Нефть начали возить по океану не через Суэцкий канал, что считается самым выгодным по времени, а через юг Африки.

Общество Попова назвала три этапа снятия ограничений Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. 2,5K

Общество Институт Гамалеи: пика заболеваемости у нас нет и не может быть Ранее Николай Малышев давал такой же прогноз: по его мнению, пик заболеваемости будет в июне.

Экономика Правительство и ЦБ заключили акционерное соглашение по Сбербанку ЦБ 30 апреля заключил с правительством в лице Минфина акционерное соглашение по продаже доли в Сбербанке и передал его оставшуюся акцию, говорится в сообщении Центробанка. 5

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 344

Общество Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь. 234

Экономика Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. 41

Авто Доступные модели Chevrolet выйдут в России летом Компания UzAuto Motors из Узбекистана, ранее объявившая о выводе на рынок России бюджетных автомобилей Chevrolet (перелицованных Ravon), не смогла начать их продажи из-за задержки на таможне и проблем с дилерами. 89

Общество В Мордовии семьи получают выплаты на детей в возрасте до трех лет В соответствии с Указом Президента РФ от 7 апреля № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» семьям, проживающим на территории России и имеющим или ранее имевшим право на материнский капитал, в течение трех месяцев (с апреля по июнь) установлена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей. 17

Энергетика Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.