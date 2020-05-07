Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВладелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом

Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба. О состоянии бизнесмена не говорится, с какого момента он находится в больнице, также неизвестно.
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У Леонида Федуна обнаружили коронавирус

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Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

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Владелец «Спартака» Леонид Федун госпитализирован в связи с коронавирусом

Sport24.ru05:07
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули

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Общество

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Сегодня республика находится на первом этапе снятия ограничительных мер.
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Как сообщает региональный оперативный штаб, в Самаре выявлено 11 случаев, в Тольятти - 2, в Большеглушицком районе – 2, в Новокуйбышевске – 1, в Кинельском районе – 1. Таким образом, общее число больных в регионе выросло до 595 человек, выздоровели 64.
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Гаджеты

Realme представит смартфоны Narzo с мощными аккумуляторами 11 мая

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Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
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Москва, 7 мая 2020, 12:31 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России может привести к тому, что от трети до половины магазинов одежды и обуви могут закрыться.
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Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

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Как стало известно, у 6 татарстанцев, прибывших вывозным рейсом из Антальи, анализ на COVID-19 положительный.
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В ЕСПЧ направлена жалоба на избиение одиннадцатиклассника во время летних протестов Московский школьник Александр Костюк, которого, по его словам, летом прошлого года во время протестной акции избили четверо силовиков, пожаловался в ЕСПЧ на пытки и отказ Следственного комитета России (СКР) провести проверку по данному факту.
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Строительные леса обрушились во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, один человек погиб, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Судно с новыми Nissan почти неделю дрейфовало у берегов США

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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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