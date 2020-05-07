Коронавирус

Спорт БИЗНЕС OnlineСпорт БИЗНЕС OnlineВладелец «Спартака» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

Как сообщила пресс-служба «Спартака», у владельца клуба Леонида Федуна диагностирован COVID-19, и сейчас он находится в больнице. Клуб пожелал ему скорейшего выздоровления.
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Владелец «Спартака» Леонид Федун госпитализирован в связи с коронавирусом

Sport24.ru05:07

«Урал» поддержал Федуна, у которого обнаружили коронавирус

Спорт-Экспресс07:01

Миллиардер Федун заразился коронавирусом

Forbes05:20

Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

Чемпионат05:13

Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом

Metaratings05:12

Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

Sports.ru05:12

У Леонида Федуна обнаружили коронавирус

ТАСС06:09
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Общество

Список работающих предприятий в Ивановской области расширят с 12 мая

В Ивановской области расширят список предприятий, которые смогут продолжить работу с 12 мая.
NewInform 10:52
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Политика

Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
Коммерсантъ 13:27
15
Общество

ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа.
Уралинформбюро вчера в 04:07
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Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru 10:58
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Космос

Астрономы «раскрасили» старые фото поверхности спутника Юпитера

Europa Clipper – это новая миссия NASA, которая должна стартовать в 2023/2025 году и совершить 45 пролетов над спутником Юпитера.
Популярная механика 05 мая в 09:49
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Чтобы снять режим самоизоляции в Московской области, нужно убедиться, что распространение коронавируса в регионе остановлено, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24».
Вести ФМ вчера в 15:45
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Политика

Рейтинг Путина упал до исторического минимума

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, свидетельствует апрельское социологическое исследование «Левада-центра».
Sibnet Новости вчера в 10:49
7,8K
Общество

Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая

В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
Вести.Ru 09:34
3,6K
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность подписания президентом России Владимиром Путиным указа о поэтапном выходе из самоизоляции.
Комсомольская правда 13:15
Здоровье

Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

РИА Новости 07:29
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Происшествия

В Петербурге пятеро мигрантов всю ночь насиловали женщину

Lenta.ru 12:56
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Общество

Мишустин провел совещание в режиме видеосвязи

Премьер-министр Михаил Мишустин, продолжающий лечение от коронавирусной инфекции, в четверг по видеосвязи провел рабочее совещание по экономическим вопросам, сообщили в правительстве.
Российская газета 13:21
Происшествия

В Москве у магазина скончался вице-адмирал Николай Бирилло

На выходе из магазина на улице Дубравная в Москве скончался 73-летний военный пенсионер Николай Бирилло.
Вести.Ru 12:45
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.
Rambler News Service 11:54
8
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
2,3K
Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд руб. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года.
Известия 13:18
3
Игры

В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption

CyberSport.ru вчера в 11:34
9
Авто

Новый Skoda Rapid появится у дилеров после майских праздников

Car.ru 04:55
17
Общество

Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 07:57
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Политика

CNN: у военного из окружения Трампа выявили коронавирус

У военнослужащего ВМФ США, работающего в Белом доме, выявили коронавирусную инфекцию, сообщает CNN.
RT на русском 12:22
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Наука

Древние египтяне представляли небо в виде железной миски с водой

Американский египтолог Виктория Альманса-Вильяторо предполагает, что древние египтяне представляли небо в виде округлой железной емкости, наполненной водой.
Pravda.Ru 10:00
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
1,8K
Происшествия

ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение

Федеральная служба безопасности предъявила новое обвинение экс-главе СУ СК по Волгоградской области Михаилу Музраеву.
Газета.Ru вчера в 18:27
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Общество

В Краснодарском крае на врача-эндокринолога Юлию Волкову составили протокол по статье о фейках

Поводом стало ее видеообращение. В конце марта Волкова опубликовала ролик с просьбой выдать медикам региона средства индивидуальной защиты.
Эхо Москвы 12:04
2
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
1,8K
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули

Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
4,7K
Экономика

ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса

ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.
РБК 09:18
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Экономический кризисБольше новостей по теме
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