Общество
Московский КомсомолецВладелец TikTok прервал переговоры о создании штаб-квартиры в Британии
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями об открытии штаб-квартиры соцсети в Великобритании и создании там трех тысяч рабочих мест на фоне ухудшения между Лондоном и Пекином.
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с чего всё началось
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, рассматривает Лондон в качестве места для глобальной штаб-квартиры социальной сети, пишет The Sunday Times со ссылкой на источник.Коммерсантъвчера в 23:26
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Times узнала, что владелец TikTok передумал открывать штаб-квартиру в Великобритании
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С танкера у берегов Бенина пираты похитили россиян и украинцев
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Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
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