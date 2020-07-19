с чего всё началось

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями об открытии штаб-квартиры соцсети в Великобритании и создании там трех тысяч рабочих мест на фоне ухудшения между Лондоном и Пекином.

Владелец TikTok прервал переговоры о создании штаб-квартиры в Британии

Происшествия В Севастополе скончался шестой пациент с коронавирусом Севастополь, 18 июля 2020, 12:03 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 18 июля в пресс-службе правительства города. 6

Происшествия На Нижегородской эстакаде в Москве перевернулись два грузовика На Нижегородской эстакаде на западе Москвы произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. 1

Фигурное катание Тренер погибшей фигуристки Александровской сообщил о ее болезни Андрей Хекало, тренер погибшей в субботу чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской, заявил, что в январе у 20-летней спортсменки произошел приступ эпилепсии. 2

Происшествия ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. 3,3K

Здоровье В Коми за сутки зафиксировали еще 53 случая заражения COVID-19 Новых летальных на зарегистрировано В Республике Коми официально подтверждено еще 50 случаев заражения коронавирусом.

Общество На Севере России вырос спрос на участки под строительство жилья На российском Севере увеличилась востребованность земли под частные дома — в частности, в Архангельской области спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство во втором квартале 2020 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на экспертов «Авито-недвижимость».

Общество Против требовавших отставки Нетаньяху демонстрантов применили водометы В Израиле состоялись массовые антиправительственные демонстрации, участники потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху уйти в отставку, сообщила полиция. 14

Политика Аналитик объяснил отказ Евросоюза жертвовать «Северным потоком — 2» Европейская продукция на мировом рынке станет менее востребованной, если ЕС сделает ставку на американский СПГ и ради этого пожертвует российским проектом «Северный поток — 2». Именно этой причиной старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил явное столкновение интересов Брюсселя и Вашингтона.

Футбол Малафеев сравнил ненависть болельщиков к «Спартаку» и «Зениту» Ненависть к «Зениту» связана с тем, что эта команда стала доминировать в России.

Единоборства Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса В рамках третьего турнира UFC на «Бойцовском острове» за вакантный титул в наилегчайшем весе подрались бразилец Дэйвисон Фигередо и американец Джозеф Бенавидес.

Космос NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter. 18

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов. 98