Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВладелец TikTok прервал переговоры о создании штаб-квартиры в Британии

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями об открытии штаб-квартиры соцсети в Великобритании и создании там трех тысяч рабочих мест на фоне ухудшения между Лондоном и Пекином.
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с чего всё началось
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, рассматривает Лондон в качестве места для глобальной штаб-квартиры социальной сети, пишет The Sunday Times
 со ссылкой на источник.
Коммерсантъвчера в 23:26

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СМИ: TikTok отказался от переноса штаб-квартиры в Лондон

Коммерсантъвчера в 23:26

Владелец TikTok китайская компания ByteDance прервала переговоры о создании штаб-квартиры в Британии

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ТАССвчера в 21:49
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С танкера у берегов Бенина пираты похитили россиян и украинцев

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40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры

С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.
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