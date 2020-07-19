Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВладелец TikTok прервал переговоры о создании штаб-квартиры в Британии

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями об открытии штаб-квартиры соцсети в Великобритании и создании там трех тысяч рабочих мест на фоне ухудшения между Лондоном и Пекином.
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с чего всё началось
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, рассматривает Лондон в качестве места для глобальной штаб-квартиры социальной сети, пишет The Sunday Times
 со ссылкой на источник.
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