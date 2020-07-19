с чего всё началось

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями об открытии штаб-квартиры соцсети в Великобритании и создании там трех тысяч рабочих мест на фоне ухудшения между Лондоном и Пекином.

Владелец TikTok прервал переговоры о создании штаб-квартиры в Британии

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Общество Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, рассказал, что испытания вакцины от коронавирус для детей начнутся сразу после того, как закончатся испытания вакцины для взрослых. 471