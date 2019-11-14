Общество

РИА НовостиРИА НовостиВладелец автодилера «Рольф» Петров задумался о продаже бизнеса

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров изучает возможности продажи бизнеса, сообщила подконтрольная ему Delance Limited. В июне СК возбудил против Петрова и нескольких руководителей "Рольфа" уголовное дело. Топ-менеджеров обвинили в выводе денег по подложным документам.
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с чего всё началось

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса». Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном Forbes.
Forbes11:16

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Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Ведомости17:08

Владелец автодилера «Рольф» Петров задумался о продаже бизнеса

РИА Новости12:35

Траст семьи Петрова решил продать «Рольф»

РБК12:04

Семья Сергея Петрова задумалась о продаже «Рольфа»

Интерфакс11:52

«Рольф» готовится к продаже

Коммерсантъ12:37

Семья объявленного в розыск бизнесмена Сергея Петрова решила продать основанный им автодилер «Рольф»

Эхо Москвы12:31

Крупнейшего в России автодилера «Рольф» выставили на продажу

Forbes11:16
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Экономика

Спрос на вторичное жилье в Москве упал на треть за год

Если в предыдущие годы уровень спроса осенью в целом был как минимум на 10% выше в сравнении с летними месяцами, то в 2019-м активизации сегмента не произошло.
Интерфакс вчера в 03:55
Политика

Путин рассказал о планах России в период председательства в БРИКС

Президент России Владимир Путин рассказал, какие предложения Москва будет выдвигать во время председательства в БРИКС в следующем году.
РИА Новости 10:43
Политика

Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту

Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
РИА Новости вчера в 12:19
Энергетика

Почему Польша резко сократила поставки газа из России

За 9 месяцев 2019 года Польша закупила всего 6,29 млрд кубометров газа у "Газпрома", и это на 21% ниже, чем за тот же период прошлого года.
Газета.Ru 10:38
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 00:14
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Происшествия

Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку

Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.
Российская газета 13:26
Армия и оружие

В Сирии сменили командующего российской группировкой войск

Газета «Ведомости» сообщила о назначении заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Чурко командующим российской группировкой в Сирии.
Военное дело вчера в 08:47
Культура

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ 15:59
Политика

Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»

Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
REGNUM 14:14
Кино

Фильм DC «Чёрный Адам» выйдет в декабре 2021 года

Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
News.ru 13:29
Экономика

Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

Снижение акций фиксируется на фоне решения совета директоров "Ростелекома" выкупить 55% "Т2 РТК Холдинга" за 132 млрд руб. Консолидация пройдет в три этапа.
РБК вчера в 11:50
Здоровье

Мама девочки с «маской Бэтмена» рассказала о результатах операции

Мама девочки с «маской Бэтмена» Кэрол Феннер в беседе с телеканалом «360» рассказала об итогах двух операций, проведенных российскими хирургами.
Вечерняя Москва 14:42
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Кино

Опубликован трейлер боевика «Шестеро вне закона» с Райаном Рейнольдсом

Piter.tv 14:38
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Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади

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Кино

Сериал «Мандалорец» может стать основой для фильма

Walt Disney Studios настолько довольна впечатлением, которое произвел на зрителей новый сериал "Мандалорец", что не исключает возможность создания полнометражного продолжения.
Kinonews.ru 08:44
Футбол

Англия забила 7 голов Черногории, дубль Краля вывел Чехию на Евро-2020

В отборочной группе А Евро-2020 сборная Англии разгромила Черногорию и досрочно заняла первое место.
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Происшествия

Стрельба произошла в калифорнийской школе

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Происшествия

На Украине произошёл пожар на военном складе

RT на русском 12:30
Хоккей

Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелеса»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук высказался о выводе из состава команды, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:22
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Охранник колледжа в Благовещенске задержан после стрельбы

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Федерер обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

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ФСБ изъяла из интернет-магазина наркотики на 650 млн рублей

Пресс-служба ФСБ приводит оценку специалистов, по которой розничная стоимость изъятых наркотиков составляет 650 млн руб. Кроме того, сотрудники спецслужбы задержали с поличным семь курьеров.
Право.ру вчера в 09:02
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

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Футбол

«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн

Авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает братьев Миранчуков по €16 млн, но очевидно, что данная сумма - явно не те деньги, за которые красно-зеленые готовы отпустить футболистов.
Газета.Ru 15:31
Общество

На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота»

Кот Виктор, хозяину которого, Михаилу Галину, было отказано в проносе животного в салон самолета Москва — Владивосток, провел занятие в тренажерном зале с командой Континентальной хоккейной лиги «Адмирал».
РБК 07:36
Армия и оружие

Турецкие С-400 поставили под сомнение шансы F-35 на Ближнем Востоке

Опрошенные Defence News эксперты полагают, что ситуация с Турцией создает прецедент, когда любая страна, приобретающая С-400, автоматически лишается возможности купить F-35.
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Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru вчера в 01:46
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