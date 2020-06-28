Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.

Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Происшествия На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие. 359

Происшествия Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре «Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе. 8,3K

Политика Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. 3

Общество В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.

Политика Лингвист опровергла заявления об ошибках в бюллетенях по поправкам Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая заверила, что в предлагаемых для голосования по поправкам к главному закону страны бюллетенях не выявлено лингвистических ошибок. 2,4K

Армия и оружие Названы особенности «Земледелия» В настоящее время специалисты госкорпорации «Ростех» заканчивают проверять работоспособность новейшей системы дистанционного минирования, получившей название «Земледелие», пишет агентство «Интерфакс». 1

Политика Зеленский назвал реальное число регионов Украины Два региона, указанные в украинской конституции, не причислил к территории Украины президент Владимир Зеленский 28 июня в праздничном обращении, посвященном Дню конституции.

Шоу-бизнес Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз Несколько часов назад звезда российской эстрады родила четвертого ребенка, о чем стало известно из микроблога фотографа, которая снимала партнерские роды Зверевой и ее американского мужа Даниэля Вальбрун на камеру.

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. 6K

Армия и оружие Россия от стратегической обороны переходит к стратегическому наступлению «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» опубликованы не случайно и появились в период серьёзного обострения международной обстановки и ухудшения ситуации в сфере стратегической стабильности. 2

Экономика В Госдуме заявили о существенном повышении МРОТ Минимальный размер оплаты труда, по мнению депутатов Государственной думы, не должен быть менее 20 тыс. руб. Как заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен быть равен 20 тыс. руб. По ее словам, на меньшую сумму практически невозможно прожить. 2