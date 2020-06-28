Происшествия
РИА НовостиВладелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
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Футбол
Капитан «Сельты» подверг критике Смолова за игру против «Барселоны»
Российская газета 08:15
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
Политика
Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве
Известия вчера в 15:16
Происшествия
Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
РБК вчера в 21:25
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:33
Политика
В Белоруссии предложили провести референдум по объединению с Россией
Белорусский общественный деятель Андрей Иванов предложил провести референдум с РФ по объединению в Отечество.
Утро.ru 03:38
Политика
Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага
Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК 11:38
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Хоккей
Эллиотт Фридман: «НХЛ не допускает Капризова, Сорокина и Романова к доигровке сезона»
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о перспективах трех российских игроков поучаствовать в доигровке сезона НХЛ.
Sports.ru 11:23
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Общество
В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам
В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 11:33
Политика
Лингвист опровергла заявления об ошибках в бюллетенях по поправкам
Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая заверила, что в предлагаемых для голосования по поправкам к главному закону страны бюллетенях не выявлено лингвистических ошибок.
iReactor 26 июня в 13:41
Общество
Тарасов: если бы 75 лет назад у страны была такая мощь, посмели бы на нас напасть?
Чемпионат 10:41
Футбол
Талалаев назначен новым главным тренером «Крыльев Советов»
RT на русском 10:25
Происшествия
Мужчина погиб в результате нападения с ножом в центре Глазго
В центре Глазго произошло нападение с ножом, погиб мужчина, сообщает Scottish Television (STV).
РБК 09:56
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Общество
В Сербии отмечают годовщину битвы на Косовом поле
Pravda.Ru 11:17
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
Армия и оружие
Названы особенности «Земледелия»
В настоящее время специалисты госкорпорации «Ростех» заканчивают проверять работоспособность новейшей системы дистанционного минирования, получившей название «Земледелие», пишет агентство «Интерфакс».
ГЛАС.RU 26 июня в 05:25
Политика
Зеленский назвал реальное число регионов Украины
Два региона, указанные в украинской конституции, не причислил к территории Украины президент Владимир Зеленский 28 июня в праздничном обращении, посвященном Дню конституции.
ИА Красная Весна 08:31
Политика
Президента Исландии переизбрали с результатом 92,2% голосов
Гудни Йоханнессона избрали главой государства в 2016 году.
Говорит Москва 11:29
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение
Преждевременное старение могут вызвать определенные продукты, которые нужно исключить из рациона.
iReactor 04:54
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
Несколько часов назад звезда российской эстрады родила четвертого ребенка, о чем стало известно из микроблога фотографа, которая снимала партнерские роды Зверевой и ее американского мужа Даниэля Вальбрун на камеру.
Вокруг ТВ 02:24
Общество
В Югре до 5 июля продлили режим обязательной самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:22
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости 26 июня в 17:56
Армия и оружие
Россия от стратегической обороны переходит к стратегическому наступлению
«Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» опубликованы не случайно и появились в период серьёзного обострения международной обстановки и ухудшения ситуации в сфере стратегической стабильности.
REGNUM 26 июня в 10:21
Экономика
В Госдуме заявили о существенном повышении МРОТ
Минимальный размер оплаты труда, по мнению депутатов Государственной думы, не должен быть менее 20 тыс. руб. Как заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен быть равен 20 тыс. руб. По ее словам, на меньшую сумму практически невозможно прожить.
Konkurent.ru 02:56
Общество
Ученый назвал условие разрушения сибирских городов
Потепление климата в Сибири вызовет таяние вечной мерзлоты, что может стать причиной разрушения городов и сел в регионе, считает шведский климатолог Юхан Киленшерна.
РИА Новости 10:42
Общество
Пенсионерам в РФ, получающим выплаты на карту, готовят нововведение
Нововведение в отношении банковских карт может затронуть и российских пенсионеров, которым выплаты идут «на пластик».
ФАН 08:42