Общество
МИР 24Владелец итальянского футбольного клуба «Новара» заболел коронавирусом
У владельца итальянского футбольного клуба «Новара», выступающего в Серии С, Маурицио Рулло выявлена коронавирусная инфекция нового типа. Мужчина заболел во время командировки в Германию, сообщает РИА «Новости».
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Общество
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Общество
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Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве
Общество
В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
Здоровье
В ВОЗ оценили эффективность кокаина и мочи против коронавируса
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) развенчали мифы о профилактике и лечении коронавируса нового типа, соответствующий материал опубликован на сайте организации.
Общество
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
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Новый Haval H5 уже появился в России
Как рассказывало ранее издание speedme.ru, старт продаж рамных внедорожников Haval H5 был запланирован на российском рынке 20 апреля и первые модели, предназначенные для ознакомления, уже приехали к дилерам.
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ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка
Украинские власти в нарушение норм международного права продали на аукционе акции «дочки» ВЭБа — «ПРОМИНВЕСТБАНКа» — неизвестному покупателю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили нижнекамский "Нефтехимик" в серии первого раунда плей-офф КХЛ и вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина.
Общество
Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта
Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.
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Онкологи перечислили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы
Онкологи определили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы. На ранних стадиях это заболевание зачастую протекает бессимптомно.
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Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков
Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
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«Из-за ситуации с коронавирусом в Норвегии Силы обороны решили не посещать учения Cold Response 2020», — информировало военное ведомство Финляндии, подчеркнув, что «это было, конечно, разочарование для нашей бригады, но лучше быть в безопасности, чем сожалеть».
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Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.