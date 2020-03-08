Общество

МИР 24МИР 24Владелец итальянского футбольного клуба «Новара» заболел коронавирусом

У владельца итальянского футбольного клуба «Новара», выступающего в Серии С, Маурицио Рулло выявлена коронавирусная инфекция нового типа. Мужчина заболел во время командировки в Германию, сообщает РИА «Новости».
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Владелец итальянского футбольного клуба заразился коронавирусом

Газета.Ru03:32

У владельца итальянского футбольного клуба «Новара» выявлен коронавирус

Вести.Ru06:07

Владелец итальянского ФК «Новара» заболел коронавирусом

РЕН ТВ05:49

Владелец итальянской «Новары» заболел коронавирусом

РИА Новости05:43

Владелец итальянского футбольного клуба заразился коронавирусом

RT на русском06:48

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Владелец итальянского клуба заболел коронавирусом

Матч ТВ00:59
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Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
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В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
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Представители властей и оппозиции достигли договоренности об изменении избирательной системы в Грузии.
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Йоханнес Бё выиграл масс-старт. Елисеев – шестнадцатый

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Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве

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В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
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В ВОЗ оценили эффективность кокаина и мочи против коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) развенчали мифы о профилактике и лечении коронавируса нового типа, соответствующий материал опубликован на сайте организации.
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Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
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