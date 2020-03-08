У владельца итальянского футбольного клуба «Новара», выступающего в Серии С, Маурицио Рулло выявлена коронавирусная инфекция нового типа. Мужчина заболел во время командировки в Германию, сообщает РИА «Новости».

Политика Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.

Общество Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.

Общество В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.

Общество Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Авто Новый Haval H5 уже появился в России Как рассказывало ранее издание speedme.ru, старт продаж рамных внедорожников Haval H5 был запланирован на российском рынке 20 апреля и первые модели, предназначенные для ознакомления, уже приехали к дилерам.

Экономика ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка Украинские власти в нарушение норм международного права продали на аукционе акции «дочки» ВЭБа — «ПРОМИНВЕСТБАНКа» — неизвестному покупателю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Общество Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.

Политика Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.