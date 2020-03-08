Общество
Российская газетаВладелец итальянского футбольного клуба заболел коронавирусом
Владелец клуба "Новара", выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии по футболу (серия C), Маурицио Рулло попал в больницу с коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды из одноименного города. Результат его анализов на инфекцию дал положительный результат.
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Губерниев обвинил Тихонова в проблемах биатлонистов с допингом
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
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Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России
Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
Общество
Вступил в силу новый формат ОСАГО
Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Политика
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Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Единоборства
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Общество
В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последние две недели Италию.
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Армия и оружие
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Не многим известно, что версию LADA Kalina планировали выпускать с другим кузовом.
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Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
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Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 6284
Южнокорейские медики зарегистрировали 518 новых случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019 в стране.