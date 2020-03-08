Общество

Российская газетаРоссийская газетаВладелец итальянского футбольного клуба заболел коронавирусом

Владелец клуба "Новара", выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии по футболу (серия C), Маурицио Рулло попал в больницу с коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды из одноименного города. Результат его анализов на инфекцию дал положительный результат.
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Владелец итальянского футбольного клуба заразился коронавирусом

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