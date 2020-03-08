Общество
Советский спортВладелец итальянского клуба «Новара» заболел коронавирусом
Владелец итальянской Новары Маурицио Рулло заболел коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Рулло заразился коронавирусом в Германии, где был в командировке.
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Общество
Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина
Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрено уголовная ответственность.
Армия и оружие
Сирийская армия конфисковала у боевиков в Идлибе оружие из США и Турции
Сирийская арабская армия (САА) в ходе военных операций против террористов в Идлибе конфисковала большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих боевикам.
Биатлон
Йоханнес Бё победил в масс-старте на этапе КМ в Чехии, Елисеев — 16-й
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Спорт
Российского лыжника Ларькова проверят на коронавирус
Лыжника из РФ Андрея Ларькова проверят на коронавирус, утверждает «Р-Спорт».
Происшествия
Десять человек погибли при обрушении отеля в Китае
Десять человек погибли при обрушении отеля, который служил временным жильем для находившихся на карантине из-за распространения коронавируса людей, сообщает Reuters со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Общество
Слепаков записал высмеивающую женщин песню на 8 Марта
Российский комик Семен Слепаков в честь 8 Марта записал песню, высмеивающую отношение женщин к возлюбленным и будущим мужьям.
Общество
В регионах России зафиксировали наступление летней погоды
В Краснодарском крае и Ростовской области зафиксировали наступление летней погоды.
Общество
Власти Италии закрыли Венецию и Милан из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, предусматривающий введение ограничений на въезд, выезд и передвижения в нескольких провинциях страны.
Общество
Новый формат ОСАГО вступил в силу
В России с воскресенья, 8 марта, вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Политика
Путин определил полномочия Медведева
Глава государства Владимир Путин подписал указ, определяющий, в частности, функции заместителя председателя Совета безопасности.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева снялась обнаженной перед родами
Зуева позирует голой на берегу океана, на пляже, при этом снимок был сделан еще несколько недель, а то и несколько месяцев назад, когда Зуева еще находилась в положении.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале
Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.
Экономика
В ФАС сообщили о неконтролируемом росте цен на сахар в России
В России возможен неконтролируемый рост цен на сахар в случае, если не будут предприняты меры по регулированию спроса и предложения на внутреннем рынке.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Политика
Климкин рассказал о «катастрофе» для Киева в День Победы
Украине необходимо, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию в День Победы, предварительно заехали в Киев, заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин в интервью порталу "Обозреватель".
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
Хоккей
Петербургский СКА в третьем овертайме обыграл «Витязь»
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Наука
Представлен метод ранней диагностики рака мочевого пузыря
Команда российских специалистов провела исследование мочи потенциального пациента и на основании полученных данных смогла получить метод диагностики рака мочевого пузыря, который позволяет его предсказать за 10 лет до первых видимых симптомов.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская рассказала о выдающемся настроении на 8 Марта
Елизавета Боярская рассказала поклонникам, что 8 Марта находится в выдающемся настроении, так как дома ее окружили заботой сразу трое мужчин.
Политика
Запрет недвижимости за рубежом не пропишут в Конституции
Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституции, сообщил, что такого запрета нет и не было в Конституции.