Общество

Советский спортСоветский спортВладелец итальянского клуба «Новара» заболел коронавирусом

Владелец итальянской Новары Маурицио Рулло заболел коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Рулло заразился коронавирусом в Германии, где был в командировке.
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Владелец итальянского футбольного клуба заразился коронавирусом

RT на русском06:48

У владельца итальянского футбольного клуба «Новара» выявлен коронавирус

Вести.Ru06:07

Владелец итальянской «Новары» заболел коронавирусом

РИА Новости05:43

Владелец итальянского ФК «Новара» заболел коронавирусом

РЕН ТВ05:49

Владелец итальянского клуба заболел коронавирусом

Матч ТВ06:16

Владелец итальянского футбольного клуба заразился коронавирусом

Газета.Ru03:32

Владелец итальянского клуба заразился коронавирусом

Чемпионат03:23
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Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина

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Сирийская армия конфисковала у боевиков в Идлибе оружие из США и Турции

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Десять человек погибли при обрушении отеля в Китае

Десять человек погибли при обрушении отеля, который служил временным жильем для находившихся на карантине из-за распространения коронавируса людей, сообщает Reuters со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям.
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Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
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В регионах России зафиксировали наступление летней погоды

В Краснодарском крае и Ростовской области зафиксировали наступление летней погоды.
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Общество

Власти Италии закрыли Венецию и Милан из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, предусматривающий введение ограничений на въезд, выезд и передвижения в нескольких провинциях страны.
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Общество

Новый формат ОСАГО вступил в силу

В России с воскресенья, 8 марта, вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
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Путин определил полномочия Медведева

Глава государства Владимир Путин подписал указ, определяющий, в частности, функции заместителя председателя Совета безопасности.
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В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
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Ольга Зуева снялась обнаженной перед родами

Зуева позирует голой на берегу океана, на пляже, при этом снимок был сделан еще несколько недель, а то и несколько месяцев назад, когда Зуева еще находилась в положении.
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Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале

Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.
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Папа Римский впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции

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В ФАС сообщили о неконтролируемом росте цен на сахар в России

В России возможен неконтролируемый рост цен на сахар в случае, если не будут предприняты меры по регулированию спроса и предложения на внутреннем рынке.
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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

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Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
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Климкин рассказал о «катастрофе» для Киева в День Победы

Украине необходимо, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию в День Победы, предварительно заехали в Киев, заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин в интервью порталу "Обозреватель".
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В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
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Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
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Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе

"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости 06 марта в 18:40
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Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть

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Запрет недвижимости за рубежом не пропишут в Конституции

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