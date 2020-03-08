Общество

ЧемпионатЧемпионатВладелец итальянского клуба заразился коронавирусом

Владелец клуба Серии С «Новара» Маурицио Рулло заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянской команды. Рулло был госпитализирован после возвращения из рабочей поездки в Германию. Медицинские тесты подтвердили у владельца «Новары» коронавирус.
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