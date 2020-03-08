Общество
ЧемпионатВладелец итальянского клуба заразился коронавирусом
Владелец клуба Серии С «Новара» Маурицио Рулло заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянской команды. Рулло был госпитализирован после возвращения из рабочей поездки в Германию. Медицинские тесты подтвердили у владельца «Новары» коронавирус.
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Общество
«Победа» приостановила полеты в Италию до конца марта
Лоукостер «Победа» перестанет летать из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо. Пока крайний срок ограничений датируется 31 марта.
Игры
Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно
Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Происшествия
В Петербурге подозреваемый в убийстве школьника подросток признал вину
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Авто
В феврале российский авторынок сократился на 2,2%
У лидера российского авторынка – АвтоВАЗа, снизились продажи на 7%. У лидера продаж среди иномарок – компании Kia, также снижение продаж на 4%. В плюсе оказались модели Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen.
Общество
Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская осталась на карантине после Недели моды в Париже
Угроза заразиться коронавирусом не испугала Яну Рудковскую . Продюсер посетила Неделю моды в Париже.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Общество
Кудрин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ранее сообщалось, что в России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения COVID-19.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Общество
Слепаков записал высмеивающую женщин песню на 8 Марта
Российский комик Семен Слепаков в честь 8 Марта записал песню, высмеивающую отношение женщин к возлюбленным и будущим мужьям.
Общество
В России зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в России в воскресенье опубликовал данные по новым случаям заражения в стране.
Здоровье
Министр здравоохранения потребовал вывезти больных из первой горбольницы в Иванове
Новый министр здравоохранения решил убедиться в правильности решения по строительству именно новой больницы в Иванове лично.
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Единоборства
Нурмагомедов согласился на реванш с Макгрегором
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Шоу-бизнес
Елена Ильиных и Сергей Полунин впервые стали родителями
Елена Ильиных и Сергей Полунин рассказали поклонникам, что впервые стали родителями.
Армия и оружие
Польша закупит у США комплексы Javelin для «защиты» от России
Общая стоимость сделки составила около $100 млн. Раннее США поставляли комплексы Javelin Украине, а также Грузии и прибалтийским странам.
Армия и оружие
ВС Азербайджана обстреляли село Воскепар в Армении
Вооруженные силы Азербайджана в воскресенье из крупнокалиберного оружия обстреляли село Воскепар в Тавушской области Армении.
Политика
Додон прервал визит в Россию из-за выявления коронавируса в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию в связи с выявлением коронавируса нового типа в республике.
Гаджеты
Новый среднебюджетный смартфон Honor появился в TENAA
Фронтальная камера в новинке получит модуль на 8 Мп, а на задней панели будет камера с модулями на 48 и 2 Мп.
Политика
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Культура
HBO снимет сериал по игре The Last of Us
HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».
Культура
Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости
По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.