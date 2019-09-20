Хоккей

ProstoProSportProstoProSportВладелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»

Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
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