Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.

Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»

Экономика Saudi Aramco показала последствия атаки дронов на ее объекты Прибывшим на месторождение Хураис корреспондентам показали последствия атаки дронов — пробитые осколками трубы, разорванные трубопроводы и обгоревшее оборудование, сообщает Bloomberg.

Политика В Крыму исключили заход кораблей НАТО в Азовское море Депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что Россия не позволит военным кораблям НАТО получить доступ к Азовскому морю.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Армия и оружие В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.

Авто Внедорожник GAC GS8 сертифицировали для рынка России Китайский внедорожник GAC GS8 получил Одобрение типа транспортного средства, о чем свидетельствует запись в базе Росстандарта.

Происшествия Актер Павел Устинов вышел из СИЗО Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.

Происшествия ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Экономика Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников.

Армия и оружие Медведев оценил планы США прорвать российскую ПВО Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы.

Технологии У вологодских школьников появятся компьютеры «Эльбрус» Компьютер оснащен отечественным микропроцессором «Эльбрус-8С», который может обеспечить своей мощностью несколько рабочих мест одновременно.

Политика Украинский министр допустил закупку газа у России напрямую 19 сентября Россия, Украина и ЕС на консультациях в Брюсселе теоретически договорились о том, что транзит газа в 2020 году может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет привести свою энергетическую отрасль в соответствии с нормами Евросоюза к 1 декабря этого года.

Футбол Кононов рассказал, что нужно «Спартаку» для успеха Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его команда уступила «Уфе» (0:1).

Здоровье ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.

Теннис Хромачева отстранена за попытку продать место в квалификации турнира Российская теннисистка Ирина Хромачева отстранена на один месяц за попытку уступить за деньги место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе, сообщается на сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit (TIU).

Футбол РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Политика В МИД Эстонии вызвали посла РФ после слов об освобождении от нацистов Ранее о решении вызвать посла говорил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который подчеркнул, что данный шаг связан с высказыванием Петрова в СМИ об освобождении республики.

Общество Медведев призвал чиновников мечтать, решая вопросы развития городов Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать при принятии решений, касающихся развития городов.

Шоу-бизнес Ягудина обвинили в пиаре на болезни Заворотнюк Фигурист Максим Траньков обвинил коллегу Алексея Ягудина в пиаре на болезни Анастасии Заворотнюк.

Общество В Москве стартует девятый международный фестиваль «Круг света» Девятый московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в Москве с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности Анастасия Заворотнюк проходила МРТ головного мозга за год до наступления третьей беременности.

Политика Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".