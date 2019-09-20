Хоккей
ProstoProSportВладелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Подозреваемый в убийстве двоих сотрудников спецсвязи задержан в Брянске.
Известия 13:29
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Коммерсантъ 13:35
Экономика
Saudi Aramco показала последствия атаки дронов на ее объекты
Прибывшим на месторождение Хураис корреспондентам показали последствия атаки дронов — пробитые осколками трубы, разорванные трубопроводы и обгоревшее оборудование, сообщает Bloomberg.
РБК 12:01
Политика
В Крыму исключили заход кораблей НАТО в Азовское море
Депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что Россия не позволит военным кораблям НАТО получить доступ к Азовскому морю.
РЕН ТВ вчера в 09:03
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Армия и оружие
В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму
В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.
Sputnik Литва 12:05
Авто
Внедорожник GAC GS8 сертифицировали для рынка России
Китайский внедорожник GAC GS8 получил Одобрение типа транспортного средства, о чем свидетельствует запись в базе Росстандарта.
32CARS.ru 18 сентября в 23:14
Политика
Пристайко не смог перевести «формулу Зеленского» с английского на украинский
«Формула Зеленского» не имеет четкого перевода с английского языка.
Украина.ру 08:01
Происшествия
Актер Павел Устинов вышел из СИЗО
Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК 10:35
Кино
Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов
Культуромания 01:08
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Экономика
Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников
Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников.
Ведомости 05:40
Армия и оружие
Медведев оценил планы США прорвать российскую ПВО
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы.
РИА Новости 12:14
Технологии
У вологодских школьников появятся компьютеры «Эльбрус»
Компьютер оснащен отечественным микропроцессором «Эльбрус-8С», который может обеспечить своей мощностью несколько рабочих мест одновременно.
Экономика сегодня 09:25
Политика
Украинский министр допустил закупку газа у России напрямую
19 сентября Россия, Украина и ЕС на консультациях в Брюсселе теоретически договорились о том, что транзит газа в 2020 году может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет привести свою энергетическую отрасль в соответствии с нормами Евросоюза к 1 декабря этого года.
Газета.Ru 13:19
Футбол
Кононов рассказал, что нужно «Спартаку» для успеха
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его команда уступила «Уфе» (0:1).
RT на русском 13:03
Происшествия
«Голос»: Мужчина, ударивший члена УИК в ходе выборов в Петербурге, был наблюдателем за «карусельным» голосованием
Эхо Москвы 14:01
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро вчера в 08:36
Теннис
Хромачева отстранена за попытку продать место в квалификации турнира
Российская теннисистка Ирина Хромачева отстранена на один месяц за попытку уступить за деньги место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе, сообщается на сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit (TIU).
РИА Новости 13:32
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Политика
В МИД Эстонии вызвали посла РФ после слов об освобождении от нацистов
Ранее о решении вызвать посла говорил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который подчеркнул, что данный шаг связан с высказыванием Петрова в СМИ об освобождении республики.
Журналистская правда 12:50
Общество
Медведев призвал чиновников мечтать, решая вопросы развития городов
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать при принятии решений, касающихся развития городов.
РИА Новости 08:52
Шоу-бизнес
Ягудина обвинили в пиаре на болезни Заворотнюк
Фигурист Максим Траньков обвинил коллегу Алексея Ягудина в пиаре на болезни Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 13:00
Общество
В Москве стартует девятый международный фестиваль «Круг света»
Девятый московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в Москве с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова.
РИА Новости вчера в 19:56
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности
Анастасия Заворотнюк проходила МРТ головного мозга за год до наступления третьей беременности.
Актуальные Новости 07:32
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM вчера в 00:58