Футбол

ProstoProSportProstoProSportВладелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»

Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
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Бизнесмен об Овечкине: «Наша звезда не привыкла платить где-либо за себя»

МК-Спорт10:28

По словам директора ночного клуба Овечкин считает, что ему все должны

МонаВиста09:02

Экс-владелец ночного клуба заявил о привычке Овечкина не платить за себя

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Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»

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Владелец одного из клубов Москвы: Овечкин не привык платить за себя

RT на русском06:02

Экс-промоутер московского ночного клуба — об Овечкине: «Наша звезда не привык платить где-либо за себя. Считает, что все ему должны»

Матч ТВ05:19
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Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
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Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
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Верховный суд Абхазии не удовлетворил иск экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа к ЦИК о признании итогов выборов президента Абхазии недействительными.
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Заключенные подняли бунт в дагестанской колонии

Заключенные подняли бунт в колонии общего режима в Дагестане, потребовав встречи с представителем республиканского управления ФСИН.
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Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 18 сентября в 11:36
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Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
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Суд арестовал расстрелявшего коллег в метро полицейского

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На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

РИА Новости вчера в 18:31
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В Киеве назвали условие отмены блокады Донбасса

18 сентября Пристайко заявил, что в курсе планов президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.
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Наука

Загрязнение воды признано одной из главных причин рака

Экологи обнаружили в водопроводной воде США 22 канцерогенных вещества, которые, по мнению ученых, могли стать причиной сотней тысяч случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в период с 2010 по 2017 годы.
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В Германии в организме детей обнаружили одиннадцать видов пластика

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Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения

Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.
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В «Зените» оценили решение РФС оставить Кокорина без футбола

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Lexus показал свою первую серийную яхту

Мировая премьера первой роскошной яхты Lexus LY 650 состоялась 19 сентября в Бока-Ратоне.
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Песков рассказал о выходных днях Путина

У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
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Захарова оценила как угрозу заявление США о прорыве ПВО Калининграда

Речь идет про слова командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна.
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Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

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Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности

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Бывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин

Бывшая работница «Макдональдс» Паула Лека заявила, что с радостью примет приглашение Криштиану Роналду на ужин.
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В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники.
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Сарик Андреасян и его «Кома»: вышел финальный трейлер

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана.
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Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
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Павла Устинова освободили из СИЗО

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Хэмилтон выиграл вторую практику в Сингапуре, Квят – 11-й

Британец Льюис Хэмилтон из Мерседеса показал лучшее время во вторых свободных заездах на Гран-при Сингапура.
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Инертные дела: почему на очистку мусора нет денег

В Бауманке запатентовали способ очистки орбиты Земли от крупного космического мусора.
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Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА

Спортсмены требуют признать утверждения Гануса в интервью L'Equipe не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.
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Александр Овечкин
Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира.
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