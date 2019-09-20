Совладелец и генеральный промоутер московского ночного клуба «Рай» Андреас Лобжанидзе рассказал, как организовывал вечеринки для хоккеиста сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Владелец одного из клубов Москвы: Овечкин не привык платить за себя

Происшествия Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).

Политика МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.

Происшествия Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Кино Дарья Мороз рассказала о постельных сценах в новом проекте «Триада» Новый проект канала ТНТ "Триада" выйдет 30 сентября. Актриса рассказала, что в сериале будут постельные сцены.

Общество Актриса Софи Лорен празднует юбилей Легендарная итальянская актриса Софи Лорен в пятницу, 20 сентября, празднует свой юбилей.

Политика Новак оценил итоги трехсторонних переговоров по газу с Украиной Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал итоги трехсторонней встречи в Брюсселе между ЕС, Украиной и Россией по поставкам газа.

Здоровье В США кровь женщины стала синей после принятого обезболивающего По мнению американских врачей, к изменению цвета крови мог привести банзокаин, содержащийся в лекарстве, принятом женщиной.

Футбол Жена Мамаева показала фото футболиста с детьми Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана показала фотографию мужа с детьми. Снимок был опубликован в инстаграме женщины.

Гаджеты Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X Напомним, в первой волне процессоров AMD Ryzen 3000 этой модели не было — список начинался с 6-ядерного процессора Ryzen 5 3600 стоимостью 200 долларов.

Шоу-бизнес Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».

Политика Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».

Происшествия На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи На вокзале в Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников отделения спецсвязи, сообщили в Следственном комитете.

Игры Парижский суд обязал Valve позволить перепродажу игр в Steam Суд обязал его разрешить пользователям перепродажу игр на площадке. Решение стало точкой в почти четырёхлетнем противостоянии.

Политика Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.

Политика Путин повысил зарплаты чиновникам Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов дипломатов и гражданских госслужащих.

Кино Том Уэллинг все-таки сыграет Кларка Кента в «Кризисе на бесконечных землях» Остается лишь гадать, наденет ли он все-таки костюм (даже в финальной серии пришлось использовать CGI, шутить с проклятием актер не стал).

Политика Визит Мадуро в Россию готовится, заявил Песков Подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Культура Яндекс и «Кинопоиск» назвали главные моменты из «Друзей» Яндекс и "Кинопоиск" выпустили исследование к 25-летию пилотного эпизода "Друзей", выявляющее главные моменты сериала по мнению пользователей.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.

Армия и оружие Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.

Политика Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области Победивший на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.