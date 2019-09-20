Футбол
RT на русскомВладелец одного из клубов Москвы: Овечкин не привык платить за себя
Совладелец и генеральный промоутер московского ночного клуба «Рай» Андреас Лобжанидзе рассказал, как организовывал вечеринки для хоккеиста сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
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Политика
Путин приехал на учения «Центр-2019»
Российская газета 04:02
Происшествия
Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде
В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).
Коммерсантъ 06:06
Политика
МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК 05:18
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Кино
Дарья Мороз рассказала о постельных сценах в новом проекте «Триада»
Новый проект канала ТНТ "Триада" выйдет 30 сентября. Актриса рассказала, что в сериале будут постельные сцены.
Народные новости вчера в 04:31
Общество
Актриса Софи Лорен празднует юбилей
Легендарная итальянская актриса Софи Лорен в пятницу, 20 сентября, празднует свой юбилей.
Аргументы недели 03:39
Политика
Новак оценил итоги трехсторонних переговоров по газу с Украиной
Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал итоги трехсторонней встречи в Брюсселе между ЕС, Украиной и Россией по поставкам газа.
Газета.Ru 04:17
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Здоровье
В США кровь женщины стала синей после принятого обезболивающего
По мнению американских врачей, к изменению цвета крови мог привести банзокаин, содержащийся в лекарстве, принятом женщиной.
HotGeo вчера в 14:07
Футбол
Жена Мамаева показала фото футболиста с детьми
Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана показала фотографию мужа с детьми. Снимок был опубликован в инстаграме женщины.
Газета.Ru 05:29
Гаджеты
Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X
Напомним, в первой волне процессоров AMD Ryzen 3000 этой модели не было — список начинался с 6-ядерного процессора Ryzen 5 3600 стоимостью 200 долларов.
iXBT.com вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН 17 сентября в 10:11
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
Известия вчера в 22:15
Происшествия
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
На вокзале в Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников отделения спецсвязи, сообщили в Следственном комитете.
РИА Новости 03:27
Игры
Парижский суд обязал Valve позволить перепродажу игр в Steam
Суд обязал его разрешить пользователям перепродажу игр на площадке. Решение стало точкой в почти четырёхлетнем противостоянии.
Игромания.ру вчера в 15:49
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 18 сентября в 09:50
Политика
Путин повысил зарплаты чиновникам
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов дипломатов и гражданских госслужащих.
ProUfu.ru вчера в 11:42
Кино
Том Уэллинг все-таки сыграет Кларка Кента в «Кризисе на бесконечных землях»
Остается лишь гадать, наденет ли он все-таки костюм (даже в финальной серии пришлось использовать CGI, шутить с проклятием актер не стал).
Srnsk 04:10
Политика
Визит Мадуро в Россию готовится, заявил Песков
Подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:24
Политика
Аксенова переизбрали главой Крыма
Lenta.ru 05:39
Культура
Яндекс и «Кинопоиск» назвали главные моменты из «Друзей»
Яндекс и "Кинопоиск" выпустили исследование к 25-летию пилотного эпизода "Друзей", выявляющее главные моменты сериала по мнению пользователей.
ИА InterMedia 06:09
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb вчера в 15:28
Армия и оружие
Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.
Rambler News Service 18 сентября в 02:03
Политика
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Победивший на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:20
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02