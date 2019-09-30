Экономика

РБКРБКВладелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США

Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.
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с чего всё началось

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.
Коммерсантъ30 сентября в 11:50

Подробнее о событии

Михельсон не увидел осложнений из-за санкций против поставщика танкеров для «Ямал СПГ»

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Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Коммерсантъ30 сентября в 11:50

Михельсон не видит осложнений с вывозом СПГ из-за санкций США против китайской COSCO

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Ведомости30 сентября в 16:39

Санкции США ударили по владельцу танкеров «Ямал СПГ»

URA.Ru30 сентября в 14:13

Глава «НОВАТЭКа» не видит осложнений с вывозом СПГ из-за санкций США

Finam.Ru03:37
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