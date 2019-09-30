Экономика
РБКВладелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США
Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.
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с чего всё началось
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.Коммерсантъ30 сентября в 11:50
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