Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.

с чего всё началось

Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.

Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США

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