Экономика
РБКВладелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США
Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.
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с чего всё началось
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.Коммерсантъ30 сентября в 11:50
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Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК 20:37
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Интерфакс 10:30
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Армия и оружие
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Телепрограмма вчера в 02:09
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
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Наша версия 10:48
Общество
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Ухудшающееся здоровье правящей британской королевы Елизаветы II вызывает тревогу членов семьи монарха.
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Газета.Ru 16:13
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ГЛАС.RU 09:01
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«МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве
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Армия и оружие
КНДР подтвердила успешный запуск нового типа ракеты с подводной лодки
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Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
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Пугачева сделала замечание Билану
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Рамблер вчера в 11:33
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Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
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В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%
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Ореанда-Новости вчера в 11:49