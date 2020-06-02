Десять человек с оружием в Сан-Диего выстроились перед входом в заведение. Люди вышли на защиту русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих.

с чего всё началось

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.

Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих

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