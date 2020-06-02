Общество
РИА НовостиВладелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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с чего всё началось
Десять человек с оружием в Сан-Диего выстроились перед входом в заведение. Люди вышли на защиту русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих.Пятый канал05:41
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Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года
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Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Объявлены цены и комплектации обновленного Renault Kaptur
Компания Renault объявила все версии обновлённого кроссовера Kaptur.
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Разработан, согласован с налоговым органом и направлен в городскую думу на рассмотрение проект о снижении ставки налога на имущество физических лиц (в отношении крупных торговых объектов) с 1,3 до 1,2% на налоговый период 2019 года (ставка останется на уровне предыдущего года).
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В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство.
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