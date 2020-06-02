Общество

РИА НовостиРИА НовостиВладелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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с чего всё началось

Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих

Десять человек с оружием в Сан-Диего выстроились перед входом в заведение. Люди вышли на защиту русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих.
Пятый канал05:41

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Защищавший ресторан хозяин в США ответил на слова о «русской мафии»

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Владелец русского ресторана в Сан-Диего: протесты свелись к погромам и мародерству

Вести.Ru12:26

Владелец русского ресторана в США защищал своё заведение с оружием

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РЕН ТВ06:26
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