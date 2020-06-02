Происшествия
REGNUMВладелец русского ресторана в США защищал заведение с оружием в руках
Владелец ресторана отметил, что минувшей ночью защищал своё заведение вместе с друзьями с оружием в руках. Он заявил, что готов будет применить его, если кто-то ворвётся внутрь ресторана с целью грабежа.
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с чего всё началось
Десять человек с оружием в Сан-Диего выстроились перед входом в заведение. Люди вышли на защиту русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих.Пятый канал05:41
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Владелец русского ресторана в США рассказал, как защищался от протестующих
Московский Комсомолец08:58
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Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM вчера в 13:03
Футбол
Сёмин: «Списки новичков в „Локомотив“ поставляет продавец обоев»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин критикует руководство клуба, в частности председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и президента «железнодорожников» Василия Кикнадзе.
Евро-футбол.ру 31 мая в 18:21
Общество
Пенсионеров заставляют вернуть выплаты к Дню Победы
Участники пограничного конфликта на острове Даманский 1996 г. приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны, и вместе со всеми получили по 50 – 75 тыс. руб. к Дню Победы.
Утро.ru 07:16
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Происшествия
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
Политика
Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США
Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru вчера в 07:57
Общество
Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации
В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
Общество
В Госдуму внесут законопроект о пособиях для домохозяек
Право на пособие возникнет только у одного члена семьи, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки (домохозяина) не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
ТАСС 31 мая в 17:16
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Политика
Член ОПРФ раскритиковал Навального за оскорбление ветерана ВОВ
Ремесло подтвердил, что на имя Алексея он уже написал заявление, требуя разбирательства за публичное оскорбление столь уважаемого человека.
Версия.Инфо 10:10
Общество
В Британии ввели запрет на секс между людьми, которые не живут вместе
С 1 июня в Великобритании начал действовать запрет на секс с теми людьми, которые не проживают вместе.
Газета Кемерова 01:12
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Политика
Глава МИД Украины анонсировал переговоры в «нормандском формате»
Предыдущая встреча "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание "Газеты.Ru") на уровне глав МИД прошла 30 апреля текущего года в формате видеоконференции.
Газета.Ru 07:29
Хоккей
«Металлург» заключил контракты с Карповым и Каблуковым
Sport24.ru 07:23
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Общество
В России отобрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
В Минобороны России заявили, что ведомство отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:10
Происшествия
Пьяный авиадебошир порвал паспорт во время задержания в Шереметьеве
Пьяный авиадебошир порвал паспорт во время задержания на борту прилетевшего из Калининграда в Москву самолета.
Вести.Ru 10:47
Политика
Трамп похвалил себя и силовиков за подавление протестов в США
Президент США Дональд Трамп похвалил силовиков и самого себя за то, что протесты в Вашингтоне и Миннеаполисе минувшей ночью были подавлены.
Газета.Ru 10:20
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Происшествия
Арестован бывший зампредседателя Фонда социального страхования
Поводом для скандала, по некоторым данным, стала регистрация господином Ковалевским прав на программу «Соцстрах» ФСС, которая якобы приносила ему хороший заработок.
Коммерсантъ 07:40
Единоборства
Глава UFC отреагировал на заявление Джона Джонса об уходе
Президент UFC, Дана Уайт, прокомментировал информацию о том, что действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, отказался от титула и поставил на паузу свою карьеру.
FightTime.ru 01:56
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Гаджеты
Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50
Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ вчера в 14:05
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Авто
АвтоВАЗ разрабатывает новые моторы для Lada
Несмотря на приостановку финансирования многих своих проектов, работу над новой линейкой двигателей «АвтоВАЗ» продолжит в прежнем режиме.
Автоновости дня 02:39
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров трогательно поздравил отца с днем рождения
Напомним, что 9 мая в честь Дня Победы Филипп Киркоров снял клип, в съемках которого приняли участие его отец и дети – 8-летняя Алла-Виктория и 7-летний Мартин.
Вокруг ТВ 07:17