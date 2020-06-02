Происшествия

REGNUMREGNUMВладелец русского ресторана в США защищал заведение с оружием в руках

Владелец ресторана отметил, что минувшей ночью защищал своё заведение вместе с друзьями с оружием в руках. Он заявил, что готов будет применить его, если кто-то ворвётся внутрь ресторана с целью грабежа.
Читать в источнике
Комментировать120
с чего всё началось

Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих

Десять человек с оружием в Сан-Диего выстроились перед входом в заведение. Люди вышли на защиту русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих.
Пятый канал05:41

Подробнее о событии

Выходцы из России с оружием в руках встали на защиту ресторана в Сан-Диего

Вести.Ru06:38

В США спасли от погромщиков русский ресторан

URA.Ru08:34

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

Известия06:43

Владелец русского ресторана в США рассказал, как защищался от протестующих

Московский Комсомолец08:58

Владелец русского ресторана в Сан-Диего рассказал, как с оружием оборонялся от протестующих

Газета.Ru06:23

Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих

Пятый канал05:41

10 русских у дверей: никто не решился напасть на ресторан Пушкин в США

РЕН ТВ06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM вчера в 13:03
413
Шоу-бизнес

Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

РБК 05:40
700
Футбол

Сёмин: «Списки новичков в „Локомотив“ поставляет продавец обоев»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин критикует руководство клуба, в частности председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и президента «железнодорожников» Василия Кикнадзе.
Евро-футбол.ру 31 мая в 18:21
Происшествия

Захватчик банка в Москве попросил прощения у Бузовой

Газета.Ru 10:22
3
Общество

Пенсионеров заставляют вернуть выплаты к Дню Победы

Участники пограничного конфликта на острове Даманский 1996 г. приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны, и вместе со всеми получили по 50 – 75 тыс. руб. к Дню Победы.
Утро.ru 07:16
13
Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
786
Происшествия

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
126
Политика

Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США

Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru вчера в 07:57
8
Общество

Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
10K
Общество

В Госдуму внесут законопроект о пособиях для домохозяек

Право на пособие возникнет только у одного члена семьи, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки (домохозяина) не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
ТАСС 31 мая в 17:16
5,2K
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
53
Общество

В Москве опубликованы графики отключения горячей воды

Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
11
Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
637
Политика

Член ОПРФ раскритиковал Навального за оскорбление ветерана ВОВ

Ремесло подтвердил, что на имя Алексея он уже написал заявление, требуя разбирательства за публичное оскорбление столь уважаемого человека.
Версия.Инфо 10:10
4
Общество

В Британии ввели запрет на секс между людьми, которые не живут вместе

С 1 июня в Великобритании начал действовать запрет на секс с теми людьми, которые не проживают вместе.
Газета Кемерова 01:12
5
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
1,6K
Политика

Глава МИД Украины анонсировал переговоры в «нормандском формате»

Предыдущая встреча "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание "Газеты.Ru") на уровне глав МИД прошла 30 апреля текущего года в формате видеоконференции.
Газета.Ru 07:29
9
Хоккей

«Металлург» заключил контракты с Карповым и Каблуковым

Sport24.ru 07:23
1
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
534
Общество

В России отобрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

В Минобороны России заявили, что ведомство отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:10
1,6K
Происшествия

Пьяный авиадебошир порвал паспорт во время задержания в Шереметьеве

Пьяный авиадебошир порвал паспорт во время задержания на борту прилетевшего из Калининграда в Москву самолета.
Вести.Ru 10:47
4
Политика

Трамп похвалил себя и силовиков за подавление протестов в США

Президент США Дональд Трамп похвалил силовиков и самого себя за то, что протесты в Вашингтоне и Миннеаполисе минувшей ночью были подавлены.
Газета.Ru 10:20
3
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
3
Происшествия

Арестован бывший зампредседателя Фонда социального страхования

Поводом для скандала, по некоторым данным, стала регистрация господином Ковалевским прав на программу «Соцстрах» ФСС, которая якобы приносила ему хороший заработок.
Коммерсантъ 07:40
Единоборства

Глава UFC отреагировал на заявление Джона Джонса об уходе

Президент UFC, Дана Уайт, прокомментировал информацию о том, что действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, отказался от титула и поставил на паузу свою карьеру.
FightTime.ru 01:56
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
150
Гаджеты

Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50

Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ вчера в 14:05
3
Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
341
Авто

АвтоВАЗ разрабатывает новые моторы для Lada

Несмотря на приостановку финансирования многих своих проектов, работу над новой линейкой двигателей «АвтоВАЗ» продолжит в прежнем режиме.
Автоновости дня 02:39
6
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров трогательно поздравил отца с днем рождения

Напомним, что 9 мая в честь Дня Победы Филипп Киркоров снял клип, в съемках которого приняли участие его отец и дети – 8-летняя Алла-Виктория и 7-летний Мартин.
Вокруг ТВ 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в СШАБольше новостей по теме
Главное