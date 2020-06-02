Десять человек с оружием в Сан-Диего выстроились перед входом в заведение. Люди вышли на защиту русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих.

с чего всё началось

Владелец ресторана отметил, что минувшей ночью защищал своё заведение вместе с друзьями с оружием в руках. Он заявил, что готов будет применить его, если кто-то ворвётся внутрь ресторана с целью грабежа.

Владелец русского ресторана в США защищал заведение с оружием в руках

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