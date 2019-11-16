Общество

РИА НовостиРИА НовостиВладелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота»

Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании.
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 хозяин толстого кота Виктора поблагодарил всех, кто поддержал их, и сказал, что хочет направить «волну популярности» в правильное русло.
Взгляд.ру16 ноября в 07:33

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Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота»

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Хозяин кота Виктора просит «Аэрофлот» перевести мили на благотворительность

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Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

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«Аэрофлот» не пустил на борт самолёта толстого кота

Наша версия00:04
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 06:59, Ашберн

Знаменитый толстый кот и «Белавиа»: из Беларуси Виктор точно летел бы в багажном отсеке

КП - Беларусь15 ноября в 11:13
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
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РБК 06:05
Политика

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Газета.Ru 03:05
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В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК 16 ноября в 21:14
Политика

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Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Политика

Лукашенко отказывается от интеграции Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией.
LentaChel.ru вчера в 06:20
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Российская газета 00:52
Экономика

Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт

Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.
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Общество

На портале госуслуг появится единое окно для заявлений

Правительство России приняло постановление, направленное на улучшение с 2020 года системы обратной связи с гражданами на едином портале государственных и муниципальных услуг, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Парламентская газета 06:51
Здоровье

О каких опасных болезнях свидетельствует жжение в стопах

Медики рассказали о причинах жжения и покалывания в стопах, которые могут говорить о серьезных заболеваниях.
Ugpressa.ru вчера в 11:35
Космос

Индийские астронавты приступят к тренировкам в России в 2020 году

Индийские астронавты в 2020 году пройдут курс тренировок в российском ЦПК.
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Общество

Медведев подписал постановление о создании нацпарка «Зигальга»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Общество

Глава Якутии подтвердил строительство первого моста через реку Лену

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Общество

«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Взгляд.ру 00:55
Политика

Порошенко обвинил Россию в планах ГБР снять с него неприкосновенность

Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Пётр Порошенко заявил, что Государственное бюро расследований (ГБР) желает добиться снятия с него депутатской неприкосновенности «по российскому заказу».
RT на русском 06:23
Общество

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
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Общество

Умер известный писатель Игорь Сахновский

В Екатеринбурге ушел из жизни известный российский писатель Игорь Сахновский.
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Врач-остеопат предупредил об опасности выпяченного живота

По словам врача, частой причиной выпяченного живота может стать опущение внутренних органов.
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Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
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Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Роскомнадзор заставит сайты сообщить о своих посетителях

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Xiaomi и Redmi решили обновить до оболочки MIUI 11 большую часть своих смартфонов, включая самые старые и дешевые модели.
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Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети

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Представили обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage

Если говорить про салон обновлённых Mitsubishi Mirage и Attrage, то он может похвастаться вставками под карбон, более удобными передними подлокотниками и расширенным выбором для вариантов отделки.
Тарантас Ньюс 01:36
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МИД России призвал готовиться к новым санкциям

После выхода Великобритании из Евросоюза санкции в отношении российского бизнеса могут быть усилены.
Lenta.ru 06:34
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«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
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