Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании.

с чего всё началось

История с упитанным котом Виктором развивается уже по абсурдному сценарию. Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота». Как сообщает «Царьград», Михаилу Галину поступило соответствующее предложение, которое он решил принять.

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