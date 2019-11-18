Общество
Петербургский дневникХозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»
История с упитанным котом Виктором развивается уже по абсурдному сценарию. Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота». Как сообщает «Царьград», Михаилу Галину поступило соответствующее предложение, которое он решил принять.
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Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании.РИА Новости03:10
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Политика
В Кремле отреагировали на корпоративные изменения в «Яндексе»
Деятельность «Яндекса» находится под особым вниманием государства, однако изменения в структуре управления компании не согласовывались с Кремлём, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Скрининг дисфункции щитовидной железы у небеременных женщин признали бесполезным
Исследование, проведенное канадскими учеными, показало, что проводить рутинный скрининг дисфункции щитовидной железы у небеременных пациенток бессмысленно при отсутствии симптомов и факторов риска.
Авто
«АвтоВАЗ» решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора
Как пишет портал «Лада.онлайн», не так давно руководитель проекта Lada Vesta Алексей Лихачев рассказал, как производитель решил проблему повышенного расхода масла 1,8-литрового мотора.
Наука
На гранулах пирита выросли кристаллы из первичного бульона
На 12 поколении концентрации органических веществ и производного АТФ начали снижаться, а на кристаллах пирита образовывались фрактальные рисунки.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Политика
Украина намерена судиться с РФ по делу о задержании кораблей — Зеркаль
«Пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой в Одессу, команда министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трёх украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей», — сообщила Зеркаль.
Армия и оружие
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
Индийская газета объяснила, почему Индия купила у Франции истребители Rafale вместо приобретения российских Су-30МКИ.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Политика
Москалькова предложила Бутиной работу в Госдуме
Политика
Лукашенко оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину войны
Польская сторона напрасно не пригласила руководство России на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Белта».
Политика
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
Футбол
Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Космос
NASA показала самую темную планету, когда-либо обнаруженную астрономами
Информационный портал Express.co.uk сообщил, что астрономы обнаружили темную планету, которая излучает жуткое темно-красное свечение.
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли университет
Хоккей
Фанаты попросили Текслера отправить гендиректора «Трактора» в отставку
Помимо гендиректора клуба Бориса Видгофа отправить в отставку фаны попросили всю его управленческую команду.
Футбол
Уткин ответил украинскому журналисту на критику сборной России
Российский журналист Василий Уткин ответил украинцу Виктру Вацко на критику сборной России.
Шоу-бизнес
Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в Россию
Российская танцовщица Полина Глен устала от давления со стороны Джонни Деппа, с которым ее связывал роман.
Футбол
Черчесов: Сборная РФ получила удовольствие от матча с Бельгией
На пресс-конференции после встречи Черчесов отметил, что российские футболисты всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге, а потому матч с командой Бельгии не исключение.
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Общество
Погода подготовит для москвичей «марсианские» пейзажи
Морозы придут в столицу на текущей неделе, однако осадков в городе не ожидается, из-за этого на улицах будет пыльно и холодно, как на Марсе, сообщается на сайте «Метеовести».
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Киберспорт
Team Spirit заняла последнее место на MDL Major
Команда из России занимает 13-16-е место, зарабатовав $ 12 500 и 100 рейтинговых очков.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Несколько предсерийных экземпляров обновленной «ШНивы», как сообщают коллеги-журналисты, уже показали дилерам.
Происшествия
Настю Рыбку подозревают в краже 2 тысяч евро и мобильного
Якобы во время совместного отдыха в апартаментах башни "Око" Настя Рыбка похитила у нее деньги в размере двух тысяч евро, мобильный телефон и личные вещи, сообщает агентство "Москва".
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко
Армия и оружие
Названа поставляемая Ирану российская военная техника
Иран получает от России ненаступательное вооружение и военную технику, не подпадающую под санкции ООН, в том числе комплексы радиотехнической разведки.