Общество

Газета.RuГазета.RuВ Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей

Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Тайган" в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт по решению суда. Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook.
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с чего всё началось
По его словам
, через 20 дней, 3 декабря, суд Белогорска рассмотрит иск ветеринарной службы о приостановлении работы парка львов "Тайган" на 90 суток.
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