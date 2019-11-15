Общество
ТАССВладелец зоопарка в Крыму намерен раздать либо усыпить 30 медведей
Владелец крымского зоопарка "Сказка" и сафари-парка "Тайган" Олег Зубков намерен раздать либо усыпить более 30 медведей, чтобы снизить расходы на содержание коллекции животных после того, как его предприятие оштрафовали органы ветеринарного надзора. Об этом он заявил в четверг ТАСС.
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Общество
Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей
В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысячи рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.
Политика
Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе
«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Экономика
Обязательная маркировка некоторых молочных продуктов начнется с июня
«Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
Музыка
Ольга Бузова собралась на «Евровидение»
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
Экономика
В России захотели чеканить монеты в 50 рублей
Представители вендинговой индустрии выступают за появление в России новой монеты номиналом 50 рублей.
Общество
Эксперты дали рекомендации по восполнению нехватки солнечного света
Имитирующие солнечный свет лампы способны компенсировать недостаток солнца в осенне-зимний период, сообщил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В.Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.
Происшествия
Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае
В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Гаджеты
Продажи игровых решений Nvidia снизились
Снизилась также и прибыль: операционная составила 927 млн долларов, что на 12% меньше показателя годичной давности, а чистая упала на 27%, до 899 млн долларов.
Общество
Фигуранты «дела ФИАН» получили гражданство Израиля и покинули Россию
Руководитель ООО «Триоптикс» Ольга Канорская — фигурантка «дела ФИАН» — сообщила о том, что вместе с отцом получила гражданство Израиля и уехала из России.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
Наука
Ученые раскрыли секрет рекордно долгой жизни
У людей в возрасте 110 лет и выше наблюдается избыток специфических иммунных клеток, выяснила японская научная группа из Центра интегративной медицины в институте RIKEN и Университета Кэйо.
Политика
Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400
Финансы
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
Опрошенные изданием Znak эксперты утверждают, что теперь посуточная аренда квартир в России оказалась вне закона, в частности, это может коснуться тех, кто сдает жилье с помощью онлайн-площадки Airbnb.
Политика
Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
Происшествия
Во Владимирской области в ДТП попал школьный автобус
По информации издания, ДТП произошло в городе Курлово. Автобус, в котором находились восемь школьников, столкнулся с легковым автомобилем.
Общество
Instagram начал скрывать количество лайков под постами по всему миру
Instagram в тестовом режиме начал скрывать количество лайков под постами по всему миру, сообщила пресс-служба социальной сети на официальной странице в Twitter.Теперь число отметок «мне нравится» и просмотров видео будет доступно только автору поста.
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»
Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что "Кредитинвест" нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ.
Общество
В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов
Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
Кино
Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»
Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Здоровье
Эндокринолог перечислил четыре предвестника начала диабета
Врач-эндокринолог перечислил россиянам четыре предвестника диабета.
Единоборства
Харитонов проиграл Васселлу техническим нокаутом
Российский боец ММА Сергей Харитонов (29-7) потерпел поражение техническим нокаутом от британца Линтона Васселла (19-8) в главном бою вечера на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Шоу-бизнес
Побороть рак Анастасии Заворотнюк помогла Татьяна Навка
Неоценимую помощь Заворотнюк оказала Татьяна Навка.
Политика
Путин заявил, что реверс газа на Украину из Европы невозможен
Российский президент Владимир Путин заявил, что реверсные поставки газа из Европы на Украину невозможны, назвав сообщения о них «полной чушью».
Шоу-бизнес
Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии
Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.