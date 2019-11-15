Общество

ТАССТАССВладелец зоопарка в Крыму намерен раздать либо усыпить 30 медведей

Владелец крымского зоопарка "Сказка" и сафари-парка "Тайган" Олег Зубков намерен раздать либо усыпить более 30 медведей, чтобы снизить расходы на содержание коллекции животных после того, как его предприятие оштрафовали органы ветеринарного надзора. Об этом он заявил в четверг ТАСС.
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