Общество
ТАССВладелец зоопарка в Крыму намерен раздать либо усыпить 30 медведей
Владелец крымского зоопарка "Сказка" и сафари-парка "Тайган" Олег Зубков намерен раздать либо усыпить более 30 медведей, чтобы снизить расходы на содержание коллекции животных после того, как его предприятие оштрафовали органы ветеринарного надзора. Об этом он заявил в четверг ТАСС.
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с чего всё началось
По его словам, через 20 дней, 3 декабря, суд Белогорска рассмотрит иск ветеринарной службы о приостановлении работы парка львов "Тайган" на 90 суток.Российская газета11:48
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