Об этом Forbes в совместном пресс-релизе сообщили Wildberries, «М.Видео–Эльдорадо», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», «Связной», AliExpress, «Снежная королева», «Спортмастер», Avito и несколько других представителей отрасли.

с чего всё началось

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