Коронавирус

РБКРБКВладелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
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с чего всё началось

Крупнейшие интернет-ретейлеры отказались от приема наличных

Об этом Forbes в совместном пресс-релизе сообщили Wildberries, «М.Видео–Эльдорадо», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», «Связной», AliExpress, «Снежная королева», «Спортмастер», Avito и несколько других представителей отрасли.
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