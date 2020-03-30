Коронавирус

РБКРБКВладелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
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«Не лукавьте, прикрываясь постановлением»: миллиардер Бакальчук обратилась к фуд-ретейлерам и населению

Forbesвчера в 13:09

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук призвала продуктовые магазины перевести торговлю в онлайн

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Онлайн-магазины призвали продавцов продуктов перейти в режим пунктов выдачи

Коммерсантъвчера в 17:27

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Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

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Самая богатая россиянка предложила продуктовым магазинам закрыться и торговать онлайн

URA.Ruвчера в 20:11
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В Астрахани могут ввести режим полной самоизоляции. Аналогичный режим был введен вчера в Москве.
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Режим самоизоляции для жителей Москвы действует до 14 апреля

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - говорится в публикации.
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BFM.ru 00:20
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В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

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Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
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35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
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Правительство ужесточило наказание за нарушение карантина

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Курсы валют на сегодня, 30 марта 2020 года

Курсы валют сегодня 30.03.2020 Центробанк таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 30 марта 2020 по данным Центробанка составляет 77.73 руб за 1 USD.
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В Ростовской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
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В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

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REGNUM вчера в 01:48
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Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках.
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