Коронавирус

РБКРБКВладелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
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Самая богатая россиянка предложила продуктовым магазинам закрыться и торговать онлайн

URA.Ru20:11

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

РБК13:43

Онлайн-магазины призвали продавцов продуктов перейти в режим пунктов выдачи

Коммерсантъ17:27

Основательница Wildberries призвала закрыть все продуктовые магазины в России и перевести их продажи в онлайн

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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук призвала продуктовые магазины перевести торговлю в онлайн

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«Не лукавьте, прикрываясь постановлением»: миллиардер Бакальчук обратилась к фуд-ретейлерам и населению

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