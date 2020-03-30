Коронавирус
РБКВладелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
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Футбол
Бывший защитник «Зенита» Ивица Крижанац обратился к болельщикам
Экс-футболист "Зенита" и сборной Хорватии Ивица Крижанац прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
Политика
Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины
Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Шоу-бизнес
Собчак переболела коронавирусом
Здоровье
Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой
Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
Общество
В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции
Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Шоу-бизнес
Джиган показал трогательное фото с новорожденным сыном
Джиган держит на руках своего маленького сына Давида.
Космос
Ученые Курчатовского института в Щукине воссоздали модель для объяснения гамма-всплесков
Космические гамма-всплески — это вспышки излучения длительностью от долей секунды до минут или даже часов
Единоборства
UFC ищет нового соперника Фергюсону вместо Нурмагомедова
Бой между россиянином и американцем, который должен был стать главным на турнире UFC 249, должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке.
Общество
В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции
В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Экономика
Закон о введении налога на доход по вкладам внесли в Госдуму
Ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект, который предполагает налогообложение доходов от процентов по вкладам в России.
Общество
Режим самоизоляции ввели для всех жителей в Татарстане
С понедельника режим самоизоляции ввели в Татарстане для всех жителей, пишет ТАСС.
Здоровье
Российские медики начнут работу в госпитале в Бергамо 1 апреля
Временный госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом откроется в итальянском городе Бергамо со среды, 1 апреля, тогда же там начнут работать российские военные медики, пишет РИА Новости со ссылкой на советника Национальной ассоциации альпийских стрелков, силами которых возводится медицинское учреждение, Карло Макалли.
Общество
Плавучий госпиталь ВМС США Comfort прибыл в гавань Нью-Йорка
Плавучий госпиталь ВМС США Comfort, способный принять до тысячи пациентов, прибыл в понедельник утром в гавань Нью-Йорка.
Происшествия
Военный суд перевел под домашний арест боксера Кушиташвили
Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.
Происшествия
Первый случай коронавируса зафиксирован в Алтайском крае
В России, по последним данным, зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции — 8 человек умерли, 64 выздоровели.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием
Происшествия
Девять нарушителей карантина по коронавирусу привлечены к административной ответственности на Сахалине
Нарушителям вменяется ч.1 ст.19.4 КоАП РФ (неповиновение законному требованию должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор).
Политика
Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента
35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом
В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Петербурге
Как указывается в документе, жители старше 65 лет должны соблюдать режим до 14 апреля.
Политика
Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине
Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Политика
Пичугин вновь написал прошение о помиловании
Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Общество
Росавиация назвала ограничения вывоза россиян из-за границы
Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что количество чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа со вторника, 31 марта, будет сокращено.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Происшествия
В Красноярске выявлены трое жителей, нарушивших карантин
В прошедшее воскресенье в Красноярске были найдены трое граждан, которые нарушили режим самоизоляции.
Хоккей
Хоккеист «Ак Барса» Виктор Тихонов эвакуировался с семьей в США
Нападающий казанского "Ак Барса" Виктор Тихонов рассказал, как он с семьей успел покинуть Россию и улететь в США.