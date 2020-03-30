Коронавирус

РБКРБКВладелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
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Онлайн-магазины призвали продавцов продуктов перейти в режим пунктов выдачи

Коммерсантъ17:27

Основательница Wildberries призвала закрыть все продуктовые магазины в России и перевести их продажи в онлайн

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«Не лукавьте, прикрываясь постановлением»: миллиардер Бакальчук обратилась к фуд-ретейлерам и населению

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Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

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Глава Wildberries призвала брянцев не скупать без надобности маски

Городской телеканал (Брянск)15:19
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
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Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
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Московский Комсомолец 17:23
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Врач рассказал о «суперспособности» коронавируса

Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса.
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Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал направить стране медицинскую помощь на сумму около $100 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В сезоне-2012/13 Фергюсон показал мастер-класс по управлению. Все были всем довольны и мотивированы.
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Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок Остановка предприятий в Китае из-за распространения вируса COVID-19 грозит нехваткой компонентов кормов для сельскохозяйственных животных, считают в ЦБ.
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Собчак переболела коронавирусом

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На Филиппинах при взлете разбился пассажирский самолет Lion Air

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По словам премьер-министра, без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги.
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В Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции

В Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
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Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
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Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
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В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
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В Нижегородской области ввели режим полной самоизоляции

Режим полной самоизоляции ввели в Нижегородской области.
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«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России

Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
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В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости вчера в 13:20
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