Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.

Политика Россия прислала в США самолет с медоборудованием Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация помогла США в борьбе с коронавирусом, прислав "очень большой самолет" с медицинским оборудованием, цитирует "Интерфакс".

Общество Режим самоизоляции введен в Коми С 31 марта до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории Коми автомобильным транспортом не ведутся.

Общество Жителям Рязанской области запретили покидать дома В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона.

Авто В России отзывают 56 автомобилей Audi и Volkswagen Отзывными стали 32 кроссовера Audi, проданные в период с 2016 года, а также Touareg, которые были реализованы в России в период с 2018 года.

Политика США и НАТО обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе "Собеседники обсудили действия НАТО по координации ответных мер союзников на пандемию COVID-19 и важность противодействия усилиям КНР и РФ по распространению дезинформации и пропаганды в связи с коронавирусом", - говорится в сообщении, при этом, не уточняется, о какой дезинформации идет речь.

Политика Трамп пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал направить стране медицинскую помощь на сумму около $100 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Экономика Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок Остановка предприятий в Китае из-за распространения вируса COVID-19 грозит нехваткой компонентов кормов для сельскохозяйственных животных, считают в ЦБ.

Шоу-бизнес Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.

Политика Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Происшествия В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.

Спорт Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.