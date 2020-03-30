Коронавирус
РБКВладелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
Политика
Россия прислала в США самолет с медоборудованием
Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация помогла США в борьбе с коронавирусом, прислав "очень большой самолет" с медицинским оборудованием, цитирует "Интерфакс".
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Общество
Режим самоизоляции введен в Коми
С 31 марта до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории Коми автомобильным транспортом не ведутся.
Шоу-бизнес
39-летняя Наталья Бочкарева показала, как выглядит без макияжа
В своем микроблоге в Instagram 39-летняя актриса опубликовала фотографию без косметики, отметив, что ничто не красит женщину, как ее чистота.
Общество
Жителям Рязанской области запретили покидать дома
В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона.
Общество
В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля
Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
Экономика
В «Роснефти» объяснили причины продажи всех активов в Венесуэле
«Роснефть» продала все свои активы в Венесуэле, так как руководствовалась интересами акционеров компании.
Авто
В России отзывают 56 автомобилей Audi и Volkswagen
Отзывными стали 32 кроссовера Audi, проданные в период с 2016 года, а также Touareg, которые были реализованы в России в период с 2018 года.
Политика
США и НАТО обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе
"Собеседники обсудили действия НАТО по координации ответных мер союзников на пандемию COVID-19 и важность противодействия усилиям КНР и РФ по распространению дезинформации и пропаганды в связи с коронавирусом", - говорится в сообщении, при этом, не уточняется, о какой дезинформации идет речь.
Здоровье
Врач рассказал о «суперспособности» коронавируса
Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса.
Политика
Трамп пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн
Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал направить стране медицинскую помощь на сумму около $100 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Игры
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Общество
«Победа» прокомментировала отмену рейсов для вывоза россиян из Турции
Авиакомпания «Победа» прокомментировала отмену своих рейсов для вывоза россиян из Турции.
Здоровье
Губернатор Сахалинской области: «Легче не будет. Будет сложнее»
Губернатор Сахалинской области встретился с врачами поликлиники №4 Южно-Сахалинска. Мероприятие состоялось сегодня, 30 марта.
Футбол
Робин ван Перси: «Фергюсон всегда добивался, чтобы 27 миллионеров были довольны»
В сезоне-2012/13 Фергюсон показал мастер-класс по управлению. Все были всем довольны и мотивированы.
Экономика
Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок
Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок Остановка предприятий в Китае из-за распространения вируса COVID-19 грозит нехваткой компонентов кормов для сельскохозяйственных животных, считают в ЦБ.
Шоу-бизнес
Собчак переболела коронавирусом
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко
Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
Общество
Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Шоу-бизнес
Певица Нюша опубликовала откровенное фото в боди
29-летняя певица Нюша порадовала оставшихся дома из-за карантина подписчиков в Instagram горячим фото.
Политика
Украине предрекли «пропасть финансового дефолта» из-за коронавируса
По словам премьер-министра, без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги.
Общество
В Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции
В Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Происшествия
В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина
Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
Спорт
Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
Общество
В Нижегородской области ввели режим полной самоизоляции
Режим полной самоизоляции ввели в Нижегородской области.
Общество
«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России
Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.