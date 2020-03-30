Коронавирус

РБКРБКВладелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
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Основательница Wildberries призвала закрыть все продуктовые магазины в России и перевести их продажи в онлайн

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В Брянских пунктах выдачи интернет-заказов откажутся от наличных

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Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

РБК13:43

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Retailer.ru13:29

«Не лукавьте, прикрываясь постановлением»: миллиардер Бакальчук обратилась к фуд-ретейлерам и населению

Forbes13:09
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
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РБК 15:19
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В России насчитывается 32 человека в тяжелом состоянии с диагнозом коронавирусной инфекции.
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В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
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В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции

Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
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Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
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