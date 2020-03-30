Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.

Общество Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан, «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.

Спорт Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой самоизолироваться во время пандемии коронавируса.

Космос Ученые ищут следы темной материи в темных местах вселенной Подход исследователей, который анализировал наблюдения с помощью рентгеновского телескопа темных мест в нашей собственной галактике, где ожидалась темная материя, не нашел доказательств линии 3,5 кэВ.

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Политика Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента 35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.

Общество Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».

Футбол «Астон Вилла» наказала нарушившего карантин капитана команды Руководство английского клуба "Астон Вилла" приняло решение оштрафовать капитана команды Джека Грилиша за нарушение условий карантина, который был введен в Великобритании из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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Футбол Головин назвал лучшего футболиста, с которым играл Монако, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заявил, что лучшим игроком, с которым ему доводилось играть, является Сеск Фабрегас.

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Кино Дуэйн Джонсон подтвердил слухи о сиквеле «Форсаж: Хоббс и Шоу» Лос-Анджелес, США, 30 марта 2020, 22:50 — REGNUM Дуэйн Джонсон в ходе общения с фанатами в социальных сетях подтвердил слухи о том, что проект сиквела боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» уже находится в стадии производства.

Происшествия В Петербурге выявили трех потенциальных носителей коронавируса "За сутки сотрудниками полиции выявлены три факта несоблюдения режима карантина", — сообщили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.