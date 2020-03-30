Коронавирус
РБКВладелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
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Общество
Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом
Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан, «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Общество
В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции
В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Спорт
Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой самоизолироваться во время пандемии коронавируса.
Космос
Ученые ищут следы темной материи в темных местах вселенной
Подход исследователей, который анализировал наблюдения с помощью рентгеновского телескопа темных мест в нашей собственной галактике, где ожидалась темная материя, не нашел доказательств линии 3,5 кэВ.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Общество
В Волгоградской области остановят движение общественного транспорта
В Волгограде и Волжском приостановится движение общественного городского электротранспорта, включая электрички, автобусов и маршруток.
Происшествия
«Ваша, оказывается, умерла»: Московская больница вернула семье чужую бабушку
По словам Николая, 28 марта из больницы позвонили: мол, выписываем вашу бабушку, можете забирать.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой цивилизации
Дмитрий Медведев опубликовал в своём Instagram обращение к россиянам по поводу ситуации с распространением коронавируса.
Политика
Депутат Леонид Слуцкий стал президентом факультета мировой политики МГУ
Депутата Госдумы и председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого назначили президентом факультета мировой политики МГУ.
Шоу-бизнес
Тарасов сказал, что 4 года копил на подаренный жене Porsche
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил, что ему пришлось 4 года откладывать деньги, чтобы приобрести автомобиль Porsche, который он подарил на день рождения своей супруге Анастасии.
Политика
Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента
35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
Здоровье
Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
В России насчитывается 32 человека в тяжелом состоянии с диагнозом коронавирусной инфекции.
Общество
В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
Футбол
«Астон Вилла» наказала нарушившего карантин капитана команды
Руководство английского клуба "Астон Вилла" приняло решение оштрафовать капитана команды Джека Грилиша за нарушение условий карантина, который был введен в Великобритании из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч
В Италии число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило отметку в сто тысяч.
Происшествия
ГИБДД насчитала 68 мест концентрации ДТП в Тульской области
Самые распространенные причины ДТП из года в год увы, не меняются: водители в наршение правил не уступают дорогу, нарушают дистанцию, скоростной режим и правила проезда пешеходного перехода, выезжают на встречку и неправильно перестраиваются.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Футбол
Агент: «Лаутаро Мартинес сфокусирован на „Интере“»
Агент нападающего Лаутаро Мартинеса сообщил, что игрок целиком и полностью сосредоточен на игре за "Интер".
Общество
В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции
Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Певица Макарская переедет жить в деревню из-за огромных убытков
Певица Виктория Макарская рассказала о колоссальных убытках из-за отмены концертов на фоне коронавируса.
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Футбол
Головин назвал лучшего футболиста, с которым играл
Монако, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заявил, что лучшим игроком, с которым ему доводилось играть, является Сеск Фабрегас.
Политика
Кадыров ответил на слухи о применении силы к нарушителям карантина
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с начала карантина из-за коронавируса в республике не было ни одного случая применения силы или грубого обращения к нарушителям карантина.
Кино
Дуэйн Джонсон подтвердил слухи о сиквеле «Форсаж: Хоббс и Шоу»
Лос-Анджелес, США, 30 марта 2020, 22:50 — REGNUM Дуэйн Джонсон в ходе общения с фанатами в социальных сетях подтвердил слухи о том, что проект сиквела боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» уже находится в стадии производства.
Происшествия
В Петербурге выявили трех потенциальных носителей коронавируса
"За сутки сотрудниками полиции выявлены три факта несоблюдения режима карантина", — сообщили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа Су-57 помогают превзойти противника
Эффектная фигура "Кобра", впервые показанная на авиашоу в Париже в 1989 году летчиком Виктором Пугачевым, позволяет истребителю Су-57 оторваться от висящего на хвосте неприятеля и поменяться с ним местами.
Политика
В Кремле назвали вторичными экономические последствия от изоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти оценивают экономические последствия от изоляции, передает корреспондент "Газеты.Ru".