с чего всё началось

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes. По версии издания, ее состояние достигло $1,4 млрд.

Общество Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и еще четыре действующих генерала вступились за замначальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, арестованного по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.

Политика Великобритания попросила Россию покинуть Крым Посольство Британии попросило Россию покинуть Крым. Призыв был опубликован в социальной сети Facebook.

Общество С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Съемки седьмого сезона «Сватов» под Минском закончены На самом деле коттедж принадлежит семье Празецких, которые радушно приняли шумный коллектив и были счастливы тому, что съемки любимого сериала проходят у них в доме.

Политика Дания не согласна с предлагаемым бюджетом ЕС Великобритания вышла из ЕС с 1 февраля 2020 года, однако Брюссель смог добиться от Лондона, что Великобритания продолжит платить взносы в бюджет сообщества до конца этого года, который также станет последним годом предыдущего семилетнего бюджетного цикла ЕС 2014-2020 годов.

Спорт АМФР и РФС ищут решение, чтобы допустить Акатьеву до финала ЧР Ассоциация мини-футбола России (АМФР) и Российский футбольный союз (РФС) постараются найти решение, которое позволит юной футболистке Арине Акатьевой принять участие в первенстве России по мини-футболу среди мальчиков, сообщил РИА Новости глава АМФР и член исполкома РФС Эмиль Алиев.

Происшествия В Татарстане задержали планировавших выехать в Сирию экстремистов В Казани оперативникам ФСБ удалось задержать участников экстремистской группировки «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещена в России), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение регионального управления спецслужбы.

Политика Песков ответил на вопрос о низких доходах в России Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".

Космос На Марсе обнаружили военный корабль Скотт Уоринг, знаменитый уфолог из Китая, рассказал еще об одной загадочной находке на поверхности Красной планеты.