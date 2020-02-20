Общество
ТАССВладелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes
Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes. По версии издания, ее состояние достигло $1,4 млрд.
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Таковой Татьяна Бакальчук – основательница интернет-магазина Wildberries с широчайшей сетью фирменных пунктов самовывоза по всей России, включая почти три десятка в Брянске и области, стала по версии Forbes.Брянский ворчун09:56
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Происшествия
В аэропорту Шереметьево при ремонте в терминале С обрушился потолок
"Во время ремонта в одной из частей нового терминала С в аэропорту Шереметьево, которая не используется, упала небольшая часть потолка", - сказал собеседник агентства.
Общество
Шнуров в стихах оценил реакцию на своё вступление в партию
Авто
В Питере показали обновлённый Hyundai Solaris
В Санкт-Петербурге на заводе Hyundai прошла презентация обновлённого бестселлера корейской марки – седана Solaris.
Общество
Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и еще четыре действующих генерала вступились за замначальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, арестованного по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.
Политика
Великобритания попросила Россию покинуть Крым
Посольство Британии попросило Россию покинуть Крым. Призыв был опубликован в социальной сети Facebook.
Армия и оружие
Турецкие войска начали военную операцию в Идлибе
Сообщается, что турецкие войска и отряды сирийской оппозиции сегодня начали операцию на юго-востоке провинции Идлиб против армии Сирии.
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
Армия и оружие
МИД России выразил озабоченность поддержкой Турцией боевиков в Идлибе
Поддержка Турцией атаки боевиков в сирийской провинции Идлиб нарушает российско-турецкие договоренности о размежевании оппозиции и террористов.
Политика
Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ
Президенту Владимиру Путину пришлось прервать речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном.
Общество
С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
Экономика
Силуанов заявил о запредельной налоговой нагрузке на труд в России
Силуанов сказал, что налог на труд в России выше, чем налоги на капитал.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта
Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
Финансы
Рубль слабо повысился к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после падения по итогам вторника.
Шоу-бизнес
Съемки седьмого сезона «Сватов» под Минском закончены
На самом деле коттедж принадлежит семье Празецких, которые радушно приняли шумный коллектив и были счастливы тому, что съемки любимого сериала проходят у них в доме.
Биатлон
Норвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону
Победой сборной Норвегии завершились соревнования в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, проходящем в Италии.
Армия и оружие
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков
Политика
Дания не согласна с предлагаемым бюджетом ЕС
Великобритания вышла из ЕС с 1 февраля 2020 года, однако Брюссель смог добиться от Лондона, что Великобритания продолжит платить взносы в бюджет сообщества до конца этого года, который также станет последним годом предыдущего семилетнего бюджетного цикла ЕС 2014-2020 годов.
Спорт
АМФР и РФС ищут решение, чтобы допустить Акатьеву до финала ЧР
Ассоциация мини-футбола России (АМФР) и Российский футбольный союз (РФС) постараются найти решение, которое позволит юной футболистке Арине Акатьевой принять участие в первенстве России по мини-футболу среди мальчиков, сообщил РИА Новости глава АМФР и член исполкома РФС Эмиль Алиев.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Гаджеты
Лидеры продаж Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro существенно упали в цене
Снижение цен наблюдается уже несколько месяцев подряд и недавно аппараты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, стали предлагаться по цене еще меньше, чем ранее.
Происшествия
Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео
Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
Гаджеты
Okko выпустил приставку для телевизора с голосовым поиском
Футбол
«Шахтер» обыграл «Бенфику» на своем поле в матче Лиги Европы
На 62-й минуте игроки «Бенфики» забили ответный гол, однако он был отмене, а арбитр поставил пенальти за нарушение правил со стороны Кривцова.
Происшествия
В Татарстане задержали планировавших выехать в Сирию экстремистов
В Казани оперативникам ФСБ удалось задержать участников экстремистской группировки «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещена в России), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение регионального управления спецслужбы.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Политика
Песков ответил на вопрос о низких доходах в России
Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
Космос
На Марсе обнаружили военный корабль
Скотт Уоринг, знаменитый уфолог из Китая, рассказал еще об одной загадочной находке на поверхности Красной планеты.
Общество
Более 10 полицейских пострадали при столкновениях в Новых Санжарах
Более десяти полицейских получили ранения при столкновениях в поселке Новые Санжары Полтавской области Украины, где протестующие не хотели пропускать в санаторий вывезенных из Китая сограждан.