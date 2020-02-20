Общество

ТАССТАССВладелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes. По версии издания, ее состояние достигло $1,4 млрд.
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Таковой Татьяна Бакальчук – основательница интернет-магазина Wildberries
 с широчайшей сетью фирменных пунктов самовывоза по всей России, включая почти три десятка в Брянске и области, стала по версии Forbes.
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Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

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В аэропорту Шереметьево при ремонте в терминале С обрушился потолок

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В Питере показали обновлённый Hyundai Solaris

В Санкт-Петербурге на заводе Hyundai прошла презентация обновлённого бестселлера корейской марки – седана Solaris.
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Сообщается, что турецкие войска и отряды сирийской оппозиции сегодня начали операцию на юго-востоке провинции Идлиб против армии Сирии.
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Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

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Армия и оружие

МИД России выразил озабоченность поддержкой Турцией боевиков в Идлибе

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РБК 16:14
Политика

Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ

Президенту Владимиру Путину пришлось прервать речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном.
РИА Новости 07:10
Общество

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
Солидарность 04:48
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Вуди Харрельсона обстреляли полицейские на видео со съемок «Венома 2»

Пятый канал 05:54
Экономика

Силуанов заявил о запредельной налоговой нагрузке на труд в России

Силуанов сказал, что налог на труд в России выше, чем налоги на капитал.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
Финансы

Рубль слабо повысился к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после падения по итогам вторника.
Интерфакс вчера в 02:34
Шоу-бизнес

Съемки седьмого сезона «Сватов» под Минском закончены

На самом деле коттедж принадлежит семье Празецких, которые радушно приняли шумный коллектив и были счастливы тому, что съемки любимого сериала проходят у них в доме.
Комсомольская правда 18 февраля в 02:25
Биатлон

Норвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону

Победой сборной Норвегии завершились соревнования в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, проходящем в Италии.
Российская газета 10:32
Армия и оружие

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

Газета.Ru вчера в 22:23
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Дания не согласна с предлагаемым бюджетом ЕС

Великобритания вышла из ЕС с 1 февраля 2020 года, однако Брюссель смог добиться от Лондона, что Великобритания продолжит платить взносы в бюджет сообщества до конца этого года, который также станет последним годом предыдущего семилетнего бюджетного цикла ЕС 2014-2020 годов.
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Спорт

АМФР и РФС ищут решение, чтобы допустить Акатьеву до финала ЧР

Ассоциация мини-футбола России (АМФР) и Российский футбольный союз (РФС) постараются найти решение, которое позволит юной футболистке Арине Акатьевой принять участие в первенстве России по мини-футболу среди мальчиков, сообщил РИА Новости глава АМФР и член исполкома РФС Эмиль Алиев.
РИА Новости 15:40
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Гаджеты

Лидеры продаж Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro существенно упали в цене

Снижение цен наблюдается уже несколько месяцев подряд и недавно аппараты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, стали предлагаться по цене еще меньше, чем ранее.
Газета DAILY 18 февраля в 13:59
Происшествия

Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео

Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
Российская газета 08:06
Гаджеты

Okko выпустил приставку для телевизора с голосовым поиском

UfacityNews.ru 18 февраля в 07:25
Футбол

«Шахтер» обыграл «Бенфику» на своем поле в матче Лиги Европы

На 62-й минуте игроки «Бенфики» забили ответный гол, однако он был отмене, а арбитр поставил пенальти за нарушение правил со стороны Кривцова.
RuNews24.ru 15:01
Происшествия

В Татарстане задержали планировавших выехать в Сирию экстремистов

В Казани оперативникам ФСБ удалось задержать участников экстремистской группировки «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещена в России), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение регионального управления спецслужбы.
РБК 11:44
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении

Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Gazeta.SPb 00:21
Политика

Песков ответил на вопрос о низких доходах в России

Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
РИА Новости 06:29
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На Марсе обнаружили военный корабль

Скотт Уоринг, знаменитый уфолог из Китая, рассказал еще об одной загадочной находке на поверхности Красной планеты.
Что происходит 06:59
Общество

Более 10 полицейских пострадали при столкновениях в Новых Санжарах

Более десяти полицейских получили ранения при столкновениях в поселке Новые Санжары Полтавской области Украины, где протестующие не хотели пропускать в санаторий вывезенных из Китая сограждан.
РБК 16:28
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Елена Николаевна Батурина
Российский предприниматель
Российский предприниматель, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями «Газпрома» и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
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