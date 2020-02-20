Общество
ВедомостиВладелица Wildberries стала самой богатой женщиной России
Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
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Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн.Forbesвчера в 23:24
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Политика
Путин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства
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В прокуратуре Нидерландов прокомментировали публикацию по MH17
На платформе для независимых репортеров Bonanza Media появились данные нидерландской военной разведки о дислокации ЗРК «Бук» на месте крушения самолета Boeing 777 малайзийской авиакомпании, выполнявшего в июле 2014 года рейс Амстердам - Куала-Лумпур и сбитого неизвестной ракетой.
Общество
На Украине жители протестуют против приезда эвакуированных из Китая
Столкновения произошли между правоохранителями и жителями поселка Новые Санжары в Полтавской области Украины, жители выступают против прибытия в регион эвакуированных из китайского Уханя, где распространяется новый тип коронавируса, сообщает украинский телеканал "Наш".
Армия и оружие
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе по кальянным в Германии оставил письмо
В Германии мужчина, которого полиция подозревает в убийстве нескольких человек, оставил видео и записку, где высказывает правоэкстремистские взгляды.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Политика
Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
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Автоспорт
В Барселоне стартовал второй день предсезонных тестов
В Барселоне стартовал второй день предсезонных тестов.
Хоккей
Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»
Гаджеты
Google представила версию Android 11
Компания Google на месяц раньше выпустила бета-версию ОС Android 11. Обычно Google выпускает первую версию новой Android в марте.
Происшествия
МВД объявило в розыск трех уроженцев Дагестана, пропавших в Чечне
МВД объявило в розыск трех уроженцев Дагестана, пропавших 10 февраля в Грозном, сообщает пресс-служба ведомства.
Происшествия
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Общество
Снявшимся в порноклипе солиста Rammstein россиянкам поступают угрозы
Россиянкам, которые снялись в порноклипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, начали поступать угрозы.
Общество
ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах
ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время прыжка певицы со сцены зрители расступились и не стали ее ловить. Об этом сообщают местные паблики и СМИ.
Политика
Лондон призвал Москву прекратить отправлять гумконвои в Донбасс
Постпред отметила, что России стоит участвовать в доставке международной гуманитарной помощи Донбассу, поскольку ее механизмы предусмотрены в минских договоренностях.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Армия и оружие
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» с военным спутником
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Политика
Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Общество
Телеведущий Шепелев ушел с «Первого канала»
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с «Первого канала». Журналист с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле».
Политика
Россия обжалует решение суда в Гааге по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.
Политика
Шнурова могут принять в Партию Роста
Как сообщает "Фонтанка", руководитель регионального отделения партии Павел Швец не стал комментировать информацию о том, что Шнуров может вступить в организацию.
Политика
Латвия оплачивает своей экономикой мировое господство США
Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.
Технологии
Умер изобретатель легендарных функций «Ctrl C» и «Ctrl V»
Умер американский программист Ларри Теслер, создатель функций «вырезать», «копировать», «вставить» для операционных систем и различных программ — «Ctrl C», «Ctrl V» и «Ctrl X». Ему было 74 года.
Общество
Ветеранов в российском доме привязывали к кроватям и грабили
Накануне, 19 февраля, издание опубликовало текст о местном Доме ветеранов, где жильцов плохо кормили, оскорбляли, привязывали колготками к кроватям и отбирали пособия по инвалидности и документы.
Культура
Связанный с Михалковым фонд стал центром экспертизы Минкультуры
Как Минкультуры объясняет выдачу субсидий Представитель Минкультуры сообщил РБК, что "базовое финансирование, выделяемое на основную деятельность Российского фонда культуры, то есть на его содержание, не меняется на протяжении нескольких лет".
Шоу-бизнес
Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина намерена через суд заставить экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону.