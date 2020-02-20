Общество

ТАССТАССВладелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes. По версии издания, ее состояние достигло $1,4 млрд.
Читать в источнике
Комментировать294
с чего всё началось

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн.
Forbesвчера в 23:24

Подробнее о событии

В рейтинге Forbes богатейших россиянок сменился лидер

Интерфакс01:59

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Forbesвчера в 23:24

Названа новая богатейшая женщина России

Lenta.ru00:39

Батурина перестала быть самой богатой россиянкой

РБК00:38

Forbes назвал владелицу Wildberries богатейшей женщиной в России

РИА Новости00:31

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС00:16

Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Коммерсантъ00:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Российская газета 00:50
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

РИА Новости вчера в 19:43
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии

В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон.
Газета.Ru 01:31
Происшествия

Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Интерфакс вчера в 23:32
Общество

ФСБ раскрыла крупную сеть подпольных оружейников в 19 регионах

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 регионов России.
Известия 01:39
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

РБК вчера в 22:43
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Экономика

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
RT на русском вчера в 16:30
Общество

Лайнер с украинцами из Китая застрял в небе над Харьковской областью

Украина.ру 01:56
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

АТВмедиа 01:00
Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:30
Общество

В Москве установлен абсолютный рекорд тепла

Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве в среду, 19 февраля.
RT на русском 00:19
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
РИА Новости вчера в 07:10
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Происшествия

СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ

Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 00:25
Политика

Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем

Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости вчера в 08:56
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Здоровье

В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
ToDay News Ufa вчера в 23:37
Происшествия

Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17

Полиция Австралии подтвердила утечку секретных данных по делу сбитого в Донбассе MH17.
Lenta.ru 01:42
Происшествия

В Крыму машина задавила двух женщин, переходивших дорогу

Две женщины, переходившие дорогу в Симферопольском районе Крыма, погибли в результате наезда автомобиля, сообщила пресс-служба ГУМВД по республике.
РИА Новости 00:30
Здоровье

Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК

Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
RT на русском вчера в 12:50
Происшествия

Стало известно о жертвах столкновения 200 автомобилей в Канаде

Ранее сообщалось, что в пригороде Монреаля Ла-Прери на одном из скоростных шоссе в результате плохой видимости из-за метели произошло массовое ДТП, участниками которого стали легковые и грузовые автомобили, а также рейсовый и школьный автобусы.
Газета.Ru вчера в 19:14
Политика

Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
REGNUM вчера в 21:38
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию.
ГТРК Чувашия 17 февраля в 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Елена Николаевна Батурина
Российский предприниматель
Российский предприниматель, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями «Газпрома» и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное