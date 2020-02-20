Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн.

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Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes. По версии издания, ее состояние достигло $1,4 млрд.

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