Общество

ТАССТАССВладелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes. По версии издания, ее состояние достигло $1,4 млрд.
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с чего всё началось

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн.
Forbesвчера в 23:24

Подробнее о событии

Батурина перестала быть самой богатой россиянкой

РБК00:38

Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Коммерсантъ00:49

Названа новая богатейшая женщина России

Lenta.ru00:39

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

RT на русском01:31

Forbes назвал владелицу Wildberries богатейшей женщиной в России

РИА Новости00:31

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС00:16

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Forbesвчера в 23:24
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Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Российская газета 00:50
Общество

В Гааге обязали Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

В соответствии с новым решением, Россия вновь обязана выплатить 50 миллиардов долларов экс-учредителям ЮКОСа.
RuNews24.ru 18 февраля в 07:54
Общество

Убойная «плетка»: почему Россия не спешит списывать винтовку Драгунова

РИА Новости 00:00
Футбол

Черышев установил новый рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

Газета.Ru вчера в 17:36
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 18 февраля в 04:48
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии

В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон.
Газета.Ru 01:31
Происшествия

СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ

Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 00:25
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
РИА Новости вчера в 19:43
Общество

В Саратове СЭПО прекращает производство легендарных холодильников

В областном центре закрывается производство холодильников «Саратов» на базе частного предприятия СЭПО.
Версия-Саратов 01:26
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Экономика

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
RT на русском вчера в 16:30
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета 18 февраля в 03:53
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах

Госдума в третьем чтении приняла закон об обеспечении бесплатным горячим питанием детей в школах и в оздоровительных лагерях, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
REGNUM 18 февраля в 05:18
Происшествия

Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Интерфакс вчера в 23:32
Здоровье

Где туляки могут бесплатно пройти более 10 медицинских обследований

В Туле, Алексине, Ефремове и Суворове пройдет акция "Мужское здоровье": 22 февраля тулякам станут доступны более десяти бесплатных медицинских обследований.
Тульская пресса 17 февраля в 10:29
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Армия и оружие

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

В Сирии, к северу от Алеппо, в районе, который недавно освободили от боевиков, были обнаружены подземные склады и штабы боевиков "Хайят Тахрир аш Шам"* (организация запрещена в России).
Газета.Ru вчера в 22:23
Происшествия

В лобовом ДТП в Твери погиб человек

По предварительным данным одно из транспортных средств выехало на полосу встречного движения, что и привело к ДТП, сообщили в УГИБДД России по Тверской области.
Tvtver.ru 01:23
Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Гаджеты

Для разработчиков от Google вышла Android 11

Android 11 Developer Preview устанавливается пока лишь на Google Pixel, также его можно установить на Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 и Pixel 4 XL.
АБН вчера в 18:39
Политика

Путин не счел равными посты замглавы Совбеза и вице-президента

Пост заместителя председателя Совета безопасности России, который в январе занял бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, не равен по статусу должности вице-президента.
РБК вчера в 17:45
Единоборства

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
RT на русском 00:54
Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Известия вчера в 12:39
Армия и оружие

Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе

В ходе вчерашнего столкновения сторон в Донбассе украинские военные были вынуждены покинуть наблюдательный пункт, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Коммерсантъ вчера в 14:35
Авто

«Мы сопротивлялись». В Racing Point объяснили копирование Mercedes

После появления болида Racing Point RP20 на тестах в Барселоне, его тут же окрестили копией прошлогодней машины Mercedes.
Motorsport.com Россия 01:41
Армия и оружие

США решили оснастить подлодки гиперзвуковыми ракетами

ВМС США заявили, что собираются оснастить многоцелевые подводные лодки типа «Вирджиния» ракетами с гиперзвуковыми планерами C-HGB.
Взгляд.ру вчера в 13:59
Гаджеты

Apple представит преемника iPhone SE в марте

Есть предположения, что это будет iPhone 9 или iPhone SE 2. Инсайдеры сообщили прессе, что презентация смартфона состоится 31 марта.
МИР 24 18 февраля в 19:47
Гаджеты

Для анонса интересного недорогого 5G-смартфона выбрана особенная дата

iXBT.com 00:59
Политика

В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине

Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 17 февраля в 13:56
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Елена Николаевна Батурина
Российский предприниматель
Российский предприниматель, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями «Газпрома» и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
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