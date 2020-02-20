Общество
ТАССВладелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes
Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes. По версии издания, ее состояние достигло $1,4 млрд.
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с чего всё началось
Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн.Forbesвчера в 23:24
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Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Общество
В Гааге обязали Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
В соответствии с новым решением, Россия вновь обязана выплатить 50 миллиардов долларов экс-учредителям ЮКОСа.
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Черышев установил новый рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии
В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон.
Происшествия
СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ
Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета
Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Общество
В Саратове СЭПО прекращает производство легендарных холодильников
В областном центре закрывается производство холодильников «Саратов» на базе частного предприятия СЭПО.
Армия и оружие
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Экономика
Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах
Госдума в третьем чтении приняла закон об обеспечении бесплатным горячим питанием детей в школах и в оздоровительных лагерях, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
Происшествия
Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Здоровье
Где туляки могут бесплатно пройти более 10 медицинских обследований
В Туле, Алексине, Ефремове и Суворове пройдет акция "Мужское здоровье": 22 февраля тулякам станут доступны более десяти бесплатных медицинских обследований.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Армия и оружие
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков
В Сирии, к северу от Алеппо, в районе, который недавно освободили от боевиков, были обнаружены подземные склады и штабы боевиков "Хайят Тахрир аш Шам"* (организация запрещена в России).
Происшествия
В лобовом ДТП в Твери погиб человек
По предварительным данным одно из транспортных средств выехало на полосу встречного движения, что и привело к ДТП, сообщили в УГИБДД России по Тверской области.
Общество
Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Гаджеты
Для разработчиков от Google вышла Android 11
Android 11 Developer Preview устанавливается пока лишь на Google Pixel, также его можно установить на Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 и Pixel 4 XL.
Политика
Путин не счел равными посты замглавы Совбеза и вице-президента
Пост заместителя председателя Совета безопасности России, который в январе занял бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, не равен по статусу должности вице-президента.
Единоборства
Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Армия и оружие
Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе
В ходе вчерашнего столкновения сторон в Донбассе украинские военные были вынуждены покинуть наблюдательный пункт, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Авто
«Мы сопротивлялись». В Racing Point объяснили копирование Mercedes
После появления болида Racing Point RP20 на тестах в Барселоне, его тут же окрестили копией прошлогодней машины Mercedes.
Армия и оружие
США решили оснастить подлодки гиперзвуковыми ракетами
ВМС США заявили, что собираются оснастить многоцелевые подводные лодки типа «Вирджиния» ракетами с гиперзвуковыми планерами C-HGB.
Гаджеты
Apple представит преемника iPhone SE в марте
Есть предположения, что это будет iPhone 9 или iPhone SE 2. Инсайдеры сообщили прессе, что презентация смартфона состоится 31 марта.
Политика
В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине
Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".