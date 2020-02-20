Общество

ВедомостиВедомостиВладелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
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Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн.
Forbesвчера в 23:24

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Названа новая богатейшая женщина России

Lenta.ru00:39

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Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС00:16

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Forbesвчера в 23:24
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Общество

На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР

RT на русском 07:37
Происшествия

В Шереметьево женщина пыталась пронести украденные $40 тысяч в обуви

В московском аэропорту Шереметьево задержали семейную пару, которая пыталась ограбить пассажирку рейса Лос-Анджелес — Москва.
Газета.Ru 06:49
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В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

Газета.Ru 07:25
Шоу-бизнес

40-летняя израильская актриса бросила 79-летнего Аль Пачино

Израильская артистка Мейталь Дохан, встречавшаяся с американским актером Аль Пачино последние два года, приняла решение с ним расстаться.
Российская газета вчера в 02:58
Общество

ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах

ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Газета.Ru 03:54
Армия и оружие

Сирия заявила об отражении атаки Турции и боевиков в Идлибе

Lenta.ru 08:09
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Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Политика

Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей.
Lenta.ru 06:15
Происшествия

Пропавшие в Чечне трое уроженцев Дагестана объявлены в розыск

Газета.Ru 06:50
Происшествия

Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео

Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
Российская газета 08:06
Армия и оружие

Военному патрулю США отказали в проезде в Сирии

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отказали военному патрулю США в проезде через контрольно-пропускной пункт в районе операции на севере Сирии.
Lenta.ru 18 февраля в 04:06
Общество

В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
REGNUM вчера в 08:52
Армия и оружие

Хуаньцю шибао (Китай): США воспринимают Китай и Россию как «вероятных противников» для создания военных угроз (Хуаньцю шибао)

После расформирования в 2011 году Второй флот ВМС США был воссоздан в 2018 году для того, чтобы усилить мощь военно-морских сил Соединенных штатов и конкурировать с Россией и Китаем.
ИноСМИ 05:30
Экономика

Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей.
Вести.Ru вчера в 18:36
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира

ГЛАС.RU вчера в 09:41
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Происшествия

Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess.
RT на русском вчера в 23:43
Происшествия

Экс-полицейский признал вину по делу журналиста Голунова

Адвокат рассказал RT, что Коновалов в ходе очной ставки признал вину, сказав, что лично подбросил наркотики Голунову по просьбе Ляховца.
RT на русском вчера в 13:30
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о госзакупках

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову подготовить поправки в закон о госзакупках, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 04:04
Происшествия

Вологодские супруги получили срок за убийство опекаемого мальчика

Вологодский областной суд признал виновными в смерти опекаемого ребенка супругов Юлию и Евгения Блохиных и назначил им 22 года колонии на двоих, сообщила объединённая пресс-служба судов региона.
РИА Новости 07:49
Фигурное катание

Тренер Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе проломит ей голову

Life.ru 05:23
Футбол

Месси связывает слабую игру «Реала» с уходом Роналду

Аргентинец уверен, что «Реал» многое потерял с уходом нападающего. Слова Лионеля передает «Mundo Deportivo».
ГЛАС.RU 02:50
Политика

Белоруссия поблагодарила Россию за эвакуацию белорусов из Китая

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас поблагодарил своего российского коллегу Михаила Мишустина за эвакуацию соотечественников из Китая в связи с распространением коронавируса, сообщает БелТА.
Московский Комсомолец 07:36
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

Штурмовик Су-25 загорелся на военном аэродроме под Липецком

Штурмовик Су-25 загорелся на военном аэродроме под Липецком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 06:34
Здоровье

Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ

РИА Новости 06:49
Общество

Путин почтил в Петербурге память Собчака

Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.
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Пять граждан Турции погибли при нападении в немецком Ханау

По меньшей мере пять граждан Турции погибли в результате стрельбы в немецком Ханау, сообщил турецкий посол в ФРГ Али Кемаль Айдын.
RT на русском 06:57
Экономика

Пенсионеры перейдут на карты «Мир» с 1 июля

Представители Пенсионного фонда России заявили, что по новым правилам с 1 июля пенсии будут перечисляться только на банковские карты "Мир".
Народные новости вчера в 12:06
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
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Елена Николаевна Батурина
Российский предприниматель
Российский предприниматель, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями «Газпрома» и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
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