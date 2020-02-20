Год назад стало известно о планах интернет-ретейлера выйти на рынок Польши, а с января 2020-го компания запустила продажи на территории ЕС через Wildberries.eu. Впервые Татьяна Бакальчук вошла в список богатейших людей России в 2018 году, тогда ее состояние Forbes оценил в $600 млн.

с чего всё началось

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.

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