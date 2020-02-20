Общество
ВедомостиВладелица Wildberries стала самой богатой женщиной России
Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
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с чего всё началось
Год назад стало известно о планах интернет-ретейлера выйти на рынок Польши, а с января 2020-го компания запустила продажи на территории ЕС через Wildberries.eu. Впервые Татьяна Бакальчук вошла в список богатейших людей России в 2018 году, тогда ее состояние Forbes оценил в $600 млн.Forbesвчера в 23:24
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Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
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Общество
На Украине задержали протестующих из-за эвакуации граждан из Китая
Общество
В ГБР Украины уменьшили «Небесную сотню» почти на четверть
Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова заявила о 78 «героях», погибших на майдане.
Происшествия
11 человек стали жертвами стрелка в Германии
Технологии
Умер Ларри Теслер, создатель функций «копировать», «вставить» для ПК
Американский программист Ларри Теслер умер в возрасте 74 лет.
Политика
Песков ответил на вопрос о низких доходах в России
Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
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ФАС раскрыла детали картельного сговора на торгах «Ростелекома»
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Здоровье
Россиян начали сажать на квартирный карантин по коронавирусу
Границы с Китаем закрыты с 20 февраля, поэтому повинность столичных врачей-инфекционистов по обходу всех гостиниц, где проживают туристы из Китая, с целью ежедневных осмотров, скоро прекратится.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время прыжка певицы со сцены зрители расступились и не стали ее ловить. Об этом сообщают местные паблики и СМИ.
Общество
Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну
Ранний приход весны прогнозируется на европейской территории России и в Московском регионе, в частности, если судить по таким параметрам, как высота снега, начало ледохода и состояние почвы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Политика
Сергей Шнуров вступил в Партию роста
Общество
Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге
Политика
Зюганов выступил в защиту фигурантов дела «Сети»
Сроки тюремного заключения, назначенные фигурантам дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ), «явно завышены», заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
Происшествия
Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Финансы
В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки
Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
Гаджеты
Redmi K30 Pro 5G с выдвижной камерой позирует на новом рендере
Ранее «АСТЕРА» писала, что в Redmi K30 Pro 5G установят флагманский процессор Snapdragon 865, 5G модем, дисплей с частотой обновления 120 Гц и основную камеру с датчиком Sony IMX686 на 64 Мп.
Гаджеты
Google неожиданно выпустила Android 11
В компании решили приступить к тестированию новой версии операционной системы для мобильных устройств раньше.
Теннис
Федерер перенес операцию и не выступит на «Ролан Гаррос»
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Шоу-бизнес
Место Дмитрия Шепелева на Первом канале может занять Тимур Еремеев
Стало известно имя нового ведущего, который, предположительно, придет на место Шепелева. Информация исходит от актера массовки.
Политика
Путин призвал очистить от криминала важнейшие отрасли экономики
Президент России Владимир Путин призвал защитить важнейшие отрасли российской экономики от криминала. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Беларусь поблагодарила премьеров РФ и Казахстана за эвакуацию из Китая
Глава правительства Белоруссии Сергей Румас выразил благодарность премьеру России Михаилу Мишустину за эвакуацию граждан республики из Китая.
Происшествия
Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова
Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Экономика
Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств
В 2019 году было не израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств.