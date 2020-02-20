Общество

ВедомостиВедомостиВладелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
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Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн.
Forbesвчера в 23:24

Подробнее о событии

У рейтинга самых богатых россиянок сменился лидер

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Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Коммерсантъ00:49

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

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В рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes сменился лидер

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Названа новая богатейшая женщина России

Lenta.ru00:39

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Forbesвчера в 23:24
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

REGNUM вчера в 18:50
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

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Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:50
Происшествия

Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания против экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца в рамках дела журналиста Ивана Голунова.
РИА Новости вчера в 09:30
Общество

На Украине жители протестуют против приезда эвакуированных из Китая

Столкновения произошли между правоохранителями и жителями поселка Новые Санжары в Полтавской области Украины, жители выступают против прибытия в регион эвакуированных из китайского Уханя, где распространяется новый тип коронавируса, сообщает украинский телеканал "Наш".
РИА Новости 03:20
Хоккей

Панарин признался, что его до сих пор смущает обмен из «Чикаго»

РИА Новости 04:29
Политика

«Постный ужин» в Брюсселе может вылиться для Литвы в несытные годы

Президент Литвы Гитанас Науседа в Брюсселе провел двустороннюю встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которой обсудил бюджет Европейского союза на 2021–2027 года.
BaltNews.lt 18 февраля в 02:05
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Армия и оружие

Депутат Рады Рахманин заявил о деморализации ВСУ в Донбассе

ФАН 01:26
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Политика

Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.
RT на русском 05:30
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Известия вчера в 15:34
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в стране

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила свои сказанные накануне слова о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Политика

ЦИК создаст участки на рабочих местах для голосования по Конституции

Хотя сам день голосования планируется объявить выходным, "есть масса предприятий, где работа продолжается даже в выходные дни, и людям надо дать возможность проголосовать", объяснил позицию Булаев.
Российская газета 04:39
Происшествия

Штурмовик Су-25 загорелся при взлете в Липецке

В Липецке на взлетно-посадочной полосе загорелся штурмовик Су-25, летчик смог покинуть самолет, сообщил в четверг телеканал "Рен-ТВ".
Интерфакс 04:45
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе по кальянным в Германии оставил письмо

В Германии мужчина, которого полиция подозревает в убийстве нескольких человек, оставил видео и записку, где высказывает правоэкстремистские взгляды.
РБК 03:23
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Технологии

В США умер создатель комбинаций Ctrl+C и Ctrl+V

В США на 75-м году жизни умер создатель компьютерных функций «вырезать» (Ctrl+x), «копировать» (Ctrl+c), «вставить» (Ctrl+v) Ларри Теслер.
РБК 05:22
Кино

Драма «Мой год Сэлинджера» откроет Берлинский кинофестиваль

Культуромания 02:31
Происшествия

Пассажир снял на видео жесткую посадку Ан-2 в Магадане

Во время жесткой посадки у самолета оказались разрушены фюзеляж и плоскости крыльев.
Вести.Ru 06:07
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
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Происшествия

Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье

Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:36
Общество

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.
Северная неделя вчера в 02:33
Авто

В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet

Моя Москва.онлайн 18 февраля в 05:20
Происшествия

В Австралии подтвердили утечку секретных данных по делу MH17

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Сын Елены Яковлевой продемонстрировал лицо без татуировок

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Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов

Молодая мама показала, как выглядит после родов и опубликовала своё изображение в полный рост, когда смогла встать с больничной койки.
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Елена Николаевна Батурина
Российский предприниматель
Российский предприниматель, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями «Газпрома» и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
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