Общество
ВедомостиВладелица Wildberries стала самой богатой женщиной России
Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
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с чего всё началось
Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн.Forbesвчера в 23:24
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