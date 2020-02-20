Общество
ВедомостиВладелица Wildberries стала самой богатой женщиной России
Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
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с чего всё началось
Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн.Forbesвчера в 23:24
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Происшествия
Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске
Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Общество
Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге
Политика
Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Политика
Песков ответил на вопрос о низких доходах в России
Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году недопустимо большим.
Общество
Эвакуированных из Ухани украинцев направят на карантин под Полтаву
Эвакуированные из Китая граждане Украины и ряда других государств будут направлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
Футбол
«Барселона» объявила о переходе Брайтвайта из «Леганеса»
Датский нападающий "Леганеса" Мартин Брайтвайт продолжит карьеру в "Барселоне".
Авто
Эксперты поделились первыми впечатлениями после тест-драйва российской версии Skoda Karoq
В целом, Karoq является типичной Skoda с просторным салоном и всеми фирменными фишками автоконцерна вроде скребка в лючке бензобака и крючочков с сеточками в багажнике.
Общество
В России появилась новая схема кражи денег с банковских карт
В России появилась новая схема кражи денег с банковских карт Мошенники используют почтовики от имени известных сервисов.
Общество
Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»
Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Армия и оружие
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» с военным спутником
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Фигурное катание
Плющенко: Загитова и Медведева очень мало зарабатывают
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева очень мало зарабатывают, передает "Спорт-Экспресс" .
Хоккей
Рижское «Динамо» по буллитам победило «Амур» в матче КХЛ
Происшествия
Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом
Кино
Назаровским мужчинам подарят фильм, основанный на реальных событиях
Фильм уже собрал много восторженных отзывов зрителей в Москве, где его презентовали. В широкий прокат он выходит 20 февраля.
Общество
Минздрав утвердил список разрешенных ко ввозу наркосодержащих лекарств
Минздрав утвердил перечень содержащих наркотические или психотропные вещества препаратов «в целях их ввоза» в Россию.
Гаджеты
Настоящие флагманские видеокарты AMD Radeon уже не за горами
В последнее время различные источники всё активнее говорят о том, что новые топовые видеокарты AMD Radeon выйдут совсем скоро.
Экономика
В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Политика
Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Общество
ВЦИОМ рассказал, с чем россияне связывают патриотизм
Большинство россиян связывают с понятием "патриотизм" любовь к своей стране (85%) и неподкупность (80%), об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Политика
МИД Турции сообщил о возможной встрече Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб.