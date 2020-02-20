Общество

ВедомостиВедомостиВладелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
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с чего всё началось

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн.
Forbesвчера в 23:24

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У рейтинга самых богатых россиянок сменился лидер

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Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Коммерсантъ00:49

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РБК00:38

В рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes сменился лидер

РИА Новости00:31

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС00:16

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Forbesвчера в 23:24
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Происшествия

Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске

Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Интерфакс 04:49
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

REGNUM вчера в 18:50
Общество

Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

РБК вчера в 06:22
Политика

Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.
RT на русском 05:30
Общество

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Газета.Ru 06:33
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Вечерняя Казань 02:08
Политика

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Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
РИА Новости 06:29
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году недопустимо большим.
Газета.Ru 05:33
Общество

Эвакуированных из Ухани украинцев направят на карантин под Полтаву

Эвакуированные из Китая граждане Украины и ряда других государств будут направлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.
RT на русском 03:39
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
VSE42.RU вчера в 03:08
Футбол

«Барселона» объявила о переходе Брайтвайта из «Леганеса»

Датский нападающий "Леганеса" Мартин Брайтвайт продолжит карьеру в "Барселоне".
Вести.Ru 06:15
Авто

Эксперты поделились первыми впечатлениями после тест-драйва российской версии Skoda Karoq

В целом, Karoq является типичной Skoda с просторным салоном и всеми фирменными фишками автоконцерна вроде скребка в лючке бензобака и крючочков с сеточками в багажнике.
OAnews вчера в 12:43
Общество

В России появилась новая схема кражи денег с банковских карт

В России появилась новая схема кражи денег с банковских карт Мошенники используют почтовики от имени известных сервисов.
Экспресс газета 03:09
Общество

Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»

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РИА Новости 06:39
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Армия и оружие

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» с военным спутником

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
РБК 03:51
Фигурное катание

Плющенко: Загитова и Медведева очень мало зарабатывают

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева очень мало зарабатывают, передает "Спорт-Экспресс" .
Газета.Ru 06:07
Происшествия

Пострадавшим от дедовщины в Забайкалье «пробивали лося»

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РИА Новости 06:40
Происшествия

Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом

BFM.ru вчера в 23:36
Кино

Назаровским мужчинам подарят фильм, основанный на реальных событиях

Фильм уже собрал много восторженных отзывов зрителей в Москве, где его презентовали. В широкий прокат он выходит 20 февраля.
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Общество

Минздрав утвердил список разрешенных ко ввозу наркосодержащих лекарств

Минздрав утвердил перечень содержащих наркотические или психотропные вещества препаратов «в целях их ввоза» в Россию.
РБК 06:36
Гаджеты

Настоящие флагманские видеокарты AMD Radeon уже не за горами

В последнее время различные источники всё активнее говорят о том, что новые топовые видеокарты AMD Radeon выйдут совсем скоро.
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В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Известия 17 февраля в 19:23
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Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
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ВЦИОМ рассказал, с чем россияне связывают патриотизм

Большинство россиян связывают с понятием "патриотизм" любовь к своей стране (85%) и неподкупность (80%), об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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МИД Турции сообщил о возможной встрече Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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Российский предприниматель
Российский предприниматель, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями «Газпрома» и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
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