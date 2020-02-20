Общество
ВедомостиВладелица Wildberries стала самой богатой женщиной России
Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
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Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн.Forbesвчера в 23:24
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В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе
В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе. Президенты России и Турции планируют провести личную встречу.
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Жители украинского поселка Новые Санжары перекрыли дорогу перед приездом группы людей, эвакуированных из Китая, сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Полтавской области.
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Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Топ-20, как и в прошлом году, возглавил «Яндекс».
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Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
Общество
Пенсионерке из Челябинска пенсию увеличили на рубль
Жительница Челябинска с 33-летним рабочим стажем пожаловалась президенту России Владимиру Путину на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек, сообщает «74.RU».
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Общество
Производство холодильников «Саратов» закроют из-за высокой конкуренции
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Происшествия
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
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Любая идея рождается на кухне: как придумали фильм «Калашников»
Генеральный продюсер и режиссер-постановщик картины Константин Буслов рассказал, как появилась идея создать эту военно-биографическую ленту.
Общество
Телеведущий Шепелев ушел с «Первого канала»
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Музыка
Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе по кальянным в Германии оставил письмо
В Германии мужчина, которого полиция подозревает в убийстве нескольких человек, оставил видео и записку, где высказывает правоэкстремистские взгляды.
Политика
Клишас рассказал о предложенных поправках к преамбуле Конституции
Предложенные поправки к преамбуле конституции могут быть включены в нормативную часть основного закона, если рабочая группа примет решение не вносить изменения в преамбулу, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Андрей Клишас.
Технологии
Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V
Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Экономика
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По пессимистичному сценарию МВФ, экономика Украины будет расти по 1,5 процента в год, и украинцы через 20 лет станут на 20 процентов беднее.
Экономика
Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей.
Футбол
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Соперниками сборной России на групповом турнире стали сборная Бельгии (первое место рейтинга ФИФА; 1765 очков), а также команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386).
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Здоровье
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В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Армия и оружие
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» с военным спутником
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Фигурное катание
Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе ей проломит голову
Политика
ЦИК создаст участки на рабочих местах для голосования по Конституции
В случае общероссийского голосования по изменениям в Конституцию речь идет о едином округе, пояснил Булаев.
Происшествия
Бывший главбух Минюста предстанет перед судом из-за мошенничества
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Армия и оружие