Общество

ВедомостиВедомостиВладелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
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с чего всё началось

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн.
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В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе. Президенты России и Турции планируют провести личную встречу.
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Вести.Ru вчера в 05:27
Общество

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Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с «Первого канала». Журналист с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле».
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Клишас рассказал о предложенных поправках к преамбуле Конституции

Предложенные поправки к преамбуле конституции могут быть включены в нормативную часть основного закона, если рабочая группа примет решение не вносить изменения в преамбулу, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Андрей Клишас.
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Технологии

Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V

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Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей

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Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Соперниками сборной России на групповом турнире стали сборная Бельгии (первое место рейтинга ФИФА; 1765 очков), а также команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386).
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Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
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Российский предприниматель, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями «Газпрома» и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
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