Lenta.ruВладеющая Gucci и Balenciaga группа компаний Kering объявила о закрытии магазинов в РоссииГруппа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине.Lenta.ruСогласно коммюнике, распространенному Kering, в связи с растущими опасениями по поводу текущей ситуации в Европе было принято решение о закрытии магазинов, которые находятся на российской территории.Lenta.ruГруппа Kering, основанная в 1962 году, принадлежит французскому миллиардеру Франсуа Пино.ТАССТакже временно будут закрыты магазины Hermes и Chanel.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтИзвестияELLE.ruНТВПодробнее о событииВ России закроются бутики Gucci, Balenciaga, Brioni и Yves Saint LaurentРосбалт22:25Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентGucci и еще шесть крупных марок закрыли в РоссииELLE.ru18:32Владеющая Gucci и Balenciaga группа компаний Kering объявила о закрытии магазинов в РоссииLenta.ru16:58Компании LVMH и Kering сообщили о закрытии бутиков своих брендов в РФИзвестия17:16Компания Kering объявила о закрытии бутиков своих брендов в РоссииМосковский Комсомолец17:03Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga и YSL закрывают свои бутики в РФНТВ17:30Компания Kering объявила о закрытии бутиков своих брендов в РоссииТАСС16:48Показать ещёОценить42Поделиться