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Владеющая Gucci и Balenciaga группа компаний Kering объявила о закрытии магазинов в России

Группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине.
Lenta.ru
Согласно коммюнике, распространенному Kering, в связи с растущими опасениями по поводу текущей ситуации в Европе было принято решение о закрытии магазинов, которые находятся на российской территории.
Lenta.ru
Группа Kering, основанная в 1962 году, принадлежит французскому миллиардеру Франсуа Пино.
ТАСС
Также временно будут закрыты магазины Hermes и Chanel.
Lenta.ru

Подробнее о событии

В России закроются бутики Gucci, Balenciaga, Brioni и Yves Saint Laurent
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
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Владеющая Gucci и Balenciaga группа компаний Kering объявила о закрытии магазинов в России
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