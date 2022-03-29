Генштаб Вооружённых сил Украины предпринял очередную попытку вызволить из осаждённого Мариуполя главарей вооружённых формирований, и вновь она была неудачной, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики, полковник Эдуард Басурин.
Комментатор Шмурнов оскорбил коллегу по «Матч ТВ», но потом извинился Сергей Тараканов Олимпийский чемпион и чемпион мира по баскетболу работал на канале с 2015 года, прокомментировал более сотни баскетбольных матчей, а в январе 2022 года контракт продлен не был.