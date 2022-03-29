Будьте в Плюсе

Владеющая брендами Reserved и Cropp польская компания LPP закрыла свои магазины в России

Польская компания LPP, владеющая брендами одежды Reserved и Cropp, закрыла все свои магазины на территории России.
Lenta.ru
Кроме Reserved и Cropp, LPP также принадлежат бренды House, Mohito и Sinsay.
Lenta.ru
«С завтрашнего дня на российском рынке будут закрыты все магазины брендов LPP», — сказано в сообщении.
Фонтанка.Ру
После того как США, ЕС, Великобритания, Канада и другие страны ввели антироссийские санкции, многие зарубежные компании решили приостановить деятельность в России, прекратить поставки или инвестиции.
РБК

Подробнее о событии

Владелец брендов Reserved и Cropp закрыл магазины в России
РБК14:31
Владелец Reserved и Cropp закрыл магазины в России
Коммерсантъ14:25
Владелец Reserved и Cropp закрыл магазины в РФ
Интерфакс13:57
Владеющая брендами Reserved и Cropp польская компания LPP закрыла свои магазины в России
Lenta.ru14:23
Владелец брендов Reserved и Cropp закрыл все свои магазины в России
ТАСС14:19
Владелец брендов Reserved и Cropp закрывает магазины в России
Фонтанка.Ру14:12
Владеющая брендами Reserved и Cropp компания LPP закрыла магазины в РФ
Известия15:23

Интересное

ТАСС: четверо военнослужащих ранены при попадании снаряда в военный городок под Белгородом

Четверо военнослужащих ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.
Lenta.ru15:14

Минобороны РФ заявило о приказах Киева снимать постановочные видео с массовыми убийствами

Министерство обороны РФ заявило, что Киев приказывал нацбатальонам снимать постановочные видео о якобы совершенных российскими военными убийствах мирных граждан и мародерстве.
Lenta.ru14:56

«Ашан» и «Атак» отказались от ограничения наценки на социально значимые товары

Торговые сети "О'Keй" и Auchan Retail (гипермаркеты "Ашан" и "Атак") уведомили ФАС об отмене ограничения наценки на социально значимые товары.
Газета.Ru14:40

Reuters: Макрон заявил Путину о невозможности оплаты российского газа в рублях

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что считает невозможным выполнение требований РФ об оплате российского газа в рублях.
ТАСС13:05

Минобороны России сократит военную активность на Киевском и Черниговском направлениях

В Минобороны России объявили о принятии решения сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.
RT на русском07:59

Губернатор Гладков сообщил о прекращении взрывов в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о прекращении взрывов в Белгородской области.
RT на русском15:31

Генерал Шаманов сообщил о захвате участвовавших в пытках солдат ВС РФ военнослужащих ВСУ

Российский спецназ захватил украинских военнослужащих, участвовавших в пытках солдат Вооруженных сил России (ВС РФ).
Lenta.ru08:54

Генштаб ВС Украины вновь без успеха пытался эвакуировать из Мариуполя главарей нацистов

Генштаб Вооружённых сил Украины предпринял очередную попытку вызволить из осаждённого Мариуполя главарей вооружённых формирований, и вновь она была неудачной, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики, полковник Эдуард Басурин.
ИА SM-News14:00

Multipolarista: президент Путин одной фразой уничтожил антироссийские санкции Запада

Президент России Владимир Путин изменил геополитические расклады на планете, обязав Европу платить за газ в рублях.
РИА Новости15:09

Комментатор Шмурнов покинул телеканал «Матч ТВ»

Комментатор Шмурнов оскорбил коллегу по «Матч ТВ», но потом извинился Сергей Тараканов Олимпийский чемпион и чемпион мира по баскетболу работал на канале с 2015 года, прокомментировал более сотни баскетбольных матчей, а в январе 2022 года контракт продлен не был.
Спорт-Экспресс13:30