Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров после поражения красно-белых от «Урала» в 9-м туре чемпионата России (1:2) раскритиковал новичка Алекса Крала. По его мнению, 21-летний чех не стоит 12 миллионов евро.

Владимир Быстров: «Я бы и 5 миллионов за Крала не дал»

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Происшествия Причиной пожара в доме в Ангарске стал хлопок газа Хлопок бытового газа стал причиной пожара в многоквартирном доме в Ангарске, при котором пострадали 12 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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