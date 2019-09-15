Футбол
Спорт-ЭкспрессВладимир Быстров: «Я бы и 5 миллионов за Крала не дал»
Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров после поражения красно-белых от «Урала» в 9-м туре чемпионата России (1:2) раскритиковал новичка Алекса Крала. По его мнению, 21-летний чех не стоит 12 миллионов евро.
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Общество
В Кемерове на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли Парк Ангелов
Российская газета 06:21
Политика
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава считает, что приватизация "Укрзализныцы" ("Украинских железных дорог") станет для железнодорожного транспорта страны катастрофой.
Газета.Ru 09:25
Происшествия
В колонии в Курганской области убили заключенного
Заключенный убит в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
ТАСС 03:52
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отказалась от помощи друзей
Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк отказывается от помощи, которую предлагают многочисленные друзья и знакомые.
ФАН 08:09
Политика
Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28
Шоу-бизнес
Милонов вступился за Собчак после откровенного танца телеведущей
В беседе с корреспондентом «URA.RU» политик заявил, что не видит в поступке светской львицы ничего особенного и не согласен с православными активистами, которые усмотрели в танце Собчак действия, оскорбляющие чувства верующих.
URA.Ru 04:38
Футбол
«Аталанта» на 95-й минуте вырвала победу у «Дженоа»
Победу «Аталанте» принес нападающий Дуван Сапата, забивший гол на 95-й минуте.
Матч ТВ 08:35
Происшествия
Глава курганского штаба Навального задолжал банку 7,5 миллиарда рублей
Глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Кургане Алексей Шварц задолжал «Тинькофф-банку» 7,5 млрд рублей.
URA.Ru вчера в 10:05
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Шоу-бизнес
Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.
OAnews вчера в 19:11
Космос
Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету
Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.
Дилетант 12 сентября в 10:36
Политика
Помощник Помпео приедет в Москву
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Майка Помпео по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17-18 сентября посетит Москву.
Lenta.ru 09:37
Политика
В Крыму призвали Зеленского узаконить нынешние границы Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине забыть про Крым и Донбасс и узаконить нынешние реальные границы украинского государства.
News.ru вчера в 03:52
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости вчера в 05:06
Политика
В Раду внесли проект закона о бюджете Украины на 2020 год
Проект закона о бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную раду, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
РИА Новости 09:42
Авто
Эксперты назвали 10 простых и «вредных» правил об экономии на топливе
Специалисты рассказали о 10 простых и «вредных» правилах экономии на топливе.
OAnews 09:00
Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Теннис
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Один из поклонников предложил немке Андреа Петкович сняться в порно, теннисистка не отвергла предложение.
Спорт-Экспресс 03:02
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Транспорт
На Новоприозерском шоссе образовалась 10-километровая пробка
В воскресенье, 15 сентября, стало известно, что на Новоприозерском шоссе под Петербургом образовалась пробка в десять километров.
Форпост Северо-Запад 08:12
Футбол
«Торпедо» и «Химки» одержали победы в матчах 13-го тура первенства ФНЛ
РИА Новости вчера в 13:15
Футбол
Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку
Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".
ТАСС 07:14
Происшествия
Капитан полиции насмерть сбила россиянина по пути на работу
Пресс-секретарь УМВД отметил, что капитан полиции — сотрудница территориального ОВД — на Nissan Terrano ехала на работу, в ее крови не были обнаружены следы алкоголя.
Lenta.ru 09:48
Шоу-бизнес
Виторган устроил себе праздник после свадьбы Собчак и Богомолова
URA.Ru вчера в 19:31
Авто
Названы топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России
Возглавил рейтинг Volkswagen Tiguan — один из лидеров российского рынка SUV и вторая по популярности модель немецкой марки после седана Polo.
Автоновости дня 02:51
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости 13 сентября в 18:44
Происшествия
Хлопок произошёл в жилом негазифицированном доме в Красноярске
Хлопок произошёл в жилом негазифицированном десятиэтажном доме в Красноярске, жильцы эвакуированы.
REGNUM 07:18
Футбол
Динамо (Киев) — Десна 0:0 (1-й тайм)
Предлагаем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 15 сентября киевское «Динамо» принимает «Десну».
Все про Спорт ру вчера в 18:54