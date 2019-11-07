Экс-игрок сборной России Владимир Быстров назвал виновного в поражении «Локомотива» от «Ювентуса» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. По его словам, в этом виноват бразильский защитник российской команды Мурило, который вышел на замену.

Владимир Быстров нашел виновного в поражении «Локомотива» от «Ювентуса»

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