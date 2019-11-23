РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВладимир Федотов: «На первый план вышли ребята со свистком»

Оренбург — Ахмат
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
32′
Роланд Гиголаев
Тимур Аюпов
35′
36′
Андрес Понсе
Александр Довбня
39′
Джордже Деспотович
Федор Черных
61′
64′
Олег Иванов
66′
Одисе Роши
Рикарду Алвеш
Жига Шкофлек
66′
Андрей Малых
72′
74′
Одисе Роши
79′
Одисе Роши
Магомед Митришев
Филип Рогич
Артем Кулишев
87′
89′
Андрес Понсе
Лечи Садулаев
Жига Шкофлек
90′
90′+2′
Денис Глушаков
Зоран Нижич
У большей части населения страны есть вопросы. Обидно, что мы не смогли подарить болельщикам победу. На первый план вышли ребята со свистком.
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