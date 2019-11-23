РПЛ
Спорт-ЭкспрессВладимир Федотов: «На первый план вышли ребята со свистком»
|32′
Роланд Гиголаев
Тимур Аюпов
|35′
|36′
Андрес Понсе
Александр Довбня
|39′
Джордже Деспотович
Федор Черных
|61′
|64′
Олег Иванов
|66′
Одисе Роши
Рикарду Алвеш
Жига Шкофлек
|66′
Андрей Малых
|72′
|74′
Одисе Роши
|79′
Одисе Роши
Магомед Митришев
Филип Рогич
Артем Кулишев
|87′
|89′
Андрес Понсе
Лечи Садулаев
Жига Шкофлек
|90′
|90′+2′
Денис Глушаков
Зоран Нижич
Оренбург
Расстановка 4‑4‑2
38
Климович
12
Малых
13
Терехов
15
Зотов
4
Радакович
5
Аюпов
8
Мишкич
17
Шкофлек
32
Кулишев
22
Черных
20
Фамейе
16
Городов
13
Гиголаев
15
Семенов
5
Мусалов
4
Анхель
19
Иванов
20
Нижич
7
Митришев
11
Силва
59
Харин
22
Садулаев
Ахмат
Расстановка 4‑4‑2
У большей части населения страны есть вопросы. Обидно, что мы не смогли подарить болельщикам победу. На первый план вышли ребята со свистком.
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