У большей части населения страны есть вопросы. Обидно, что мы не смогли подарить болельщикам победу. На первый план вышли ребята со свистком.

Владимир Федотов: «На первый план вышли ребята со свистком»

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