По информации «СЭ», с большой долей вероятности новым главным тренером «Сочи» станет Владимир Федотов. Федотов является главным тренером «Оренбурга» — вероятно, сочинцам, удастся договориться о том, что специалист перейдет на работу в приморский клуб.

с чего всё началось

Новым главным тренером «Сочи», вероятнее всего, станет Владимир Федотов. Сейчас он возглавляет "Оренбург", но ожидается, что руководству сочинского клуба удастся договориться с боссами оренбургской команды по поводу российского специалиста.

Политика В Кремле прокомментировали дело об импичменте Трампа Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в среду, 12 ноября, прокомментировал дело об импичменте главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Политика Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье Алексей Вересов, обвиняемый по делу об экстремизме и угрозах судье Мосгорсуда, заключен под стражу сроком на два месяца.

Гаджеты В процессорах Intel нашли две уязвимости По данным источника, в процессорах семейств Comet Lake, Cascade Lake, Skylake, Amber Lake, Coffee Lake, Kaby Lake, а также Whiskey Lake выявлена ошибка в коде условного перехода (JCC).

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Происшествия Задержан начальник ростовского главка ФСИН Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.

Экономика «Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза» «Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Финансы Минфин снизит долю доллара в ФНБ Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.

Общество Жертвами наводнения в Венеции стали два человека В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.

Экономика Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка.

Политика Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.

Политика Рада поддержала законопроект о разрешении продавать сельхозземли Как отмечается, согласно закону, до 1 января 2024 года приобретать права собственности на такую землю смогут украинские граждане и юрлица, а также, в порядке исключения, граждане или компании, в том числе иностранные, которые уже по крайней мере три года пользуются украинскими землями (арендуют).

Общество Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.

Здоровье Водителей проверят на регулярность употребления алкоголя Получить медсправку на права водителям станет гораздо труднее и дороже уже с 22 ноября. Им придется сдавать на анализы кровь и мочу.

Общество Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.

Армия и оружие На Параде Победы могут показать новую огнеметную систему ТОС-2 На Параде Победы в 2020 году планируется представить новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2.

Шоу-бизнес Садальский рассказал о пытках доцентом Соколовым другой студентки Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram рассказал своим фолловерам о том, что еще полтора года назад в ЖЖ он выкладывал видео Евгения Понасенкова о доценте СпбГУ Олеге Соколове, его долгих судах с ним, а также об истязании другой студентки, которое произошло 11 лет назад.

Политика Сотрудницу Госдепа подозревают в фальсификации обложки Time с ее лицом Сотрудницу госдепартамента США Мину Чан уличили в том, что она приукрасила свое резюме и сфальсифицировала обложку журнала Time со своим лицом.

Экономика Росстат объявил об увеличении роста экономики почти в два раза Росстат объявил о том, что российская экономика в третьем квартале года выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные ведомства.

Наука Икота у новорожденных благотворно влияет на развитие мозга По мнению ученых, икота у новорожденных помогает малышам учиться регулировать процесс дыхания.

Общество В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.

Культура Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.

Политика Ветеран ФСБ: шпион пытался попасть на орбитальную станцию СССР Советские спецслужбы пресекли попытку западного шпиона проникнуть на советскую орбитальную станцию под видом космонавта.