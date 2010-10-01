По информации «СЭ», с большой долей вероятности новым главным тренером «Сочи» станет Владимир Федотов. Федотов является главным тренером «Оренбурга» — вероятно, сочинцам, удастся договориться о том, что специалист перейдет на работу в приморский клуб.

с чего всё началось

После домашнего поражения футбольного "Сочи" от столичного ЦСКА (2:3) руководство южан, кажется, практически дозрело до увольнения главного тренера команды Александра Точилина. Напомним, что при нем сочинцы идут на последнем, 16-м месте в премьер-лиге. На место наставника прочат Владимира Федотова.

Тренер «Оренбурга» Федотов может заменить Точилина в «Сочи»

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