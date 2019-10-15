Во вторник по решению учредителей клуба свою должность покинул генеральный директор Амзор Айларов. Вследствие этого и возможен уход президента команды из столицы Северной Осетии.

с чего всё началось

Комментарии у самого Владимира Габулова пока не удалось получить.

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