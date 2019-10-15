Футбол
Основа информационный сайтВладимир Габулов может покинуть «Аланию»
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с чего всё началось
Во вторник по решению учредителей клуба свою должность покинул генеральный директор Амзор Айларов. Вследствие этого и возможен уход президента команды из столицы Северной Осетии.Основа информационный сайт15 октября в 13:58
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Остается! Президент «Алании» Владимир Габулов готов продолжить работу в клубе
Основа информационный сайт13:54
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Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко на полгода с 13 до 12,5 лет колонии.
Происшествия
Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Политика
Захарова опровергла задержание дипломатов США в Северодвинске
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американских дипломатов в Северодвинске не задерживали.
Общество
В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов
Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
Армия и оружие
ДКВП проекта 12322 «Зубр» будут модернизированы
Интернет
«ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения
В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.
Политика
Россию захотели пригласить в США на саммит G7
Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Культура
Дробыш прокомментировал иск Кормухиной к Гагариной из-за «Кукушки» Цоя
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш высказался относительно иска певицы Ольги Кормухиной против исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.
Авто
Mitsubishi Pajero уходит из России
В настоящее время Mitsubishi и Nissan трудятся совместно над созданием общей масштабируемой платформы, которая будет применяться в производстве моделей сегментов С и D. «Поставки Pajero в Россию закончатся вместе с истечением действующего ОТТС и новые уже не планируются», — рассказали в пресс-службе российского офиса марки.
Авто
Пора переобуваться. Когда следует ставить зимние шины?
Летняя резина на рубеже 7 градусов утрачивает мягкость и эластичность, как говорят мастера, «дубеет», в результате сцепление с дорогой снижается, что чревато потерей управляемости, а также снижением срока службы шин.
Шоу-бизнес
Лицо Веры Алентовой изуродовано пластикой
По мнению фанатов, лицо Веры Валентиновны окончательно потеряло узнаваемость, пишет «starhit.ru».
Политика
Минэнерго предложило создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты
Министр энергетики Александр Новак предложил Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры».
Политика
Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
Священный синод Русской православной церкви возложил ответственность на патриарха Константинопольского Варфоломея за возможное углубление разделения в семье поместных православных церквей в случае признания Элладской церковью украинского раскола, говорится в заявлении синода.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.
Шоу-бизнес
Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»
Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Общество
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
Политика
США готовят новые санкции против России из-за Сирии
Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.
Общество
Росстат сообщил о сокращении населения России в 2019 году
С января по август 2019 года население России сократилось на 52,5 тыс. человек с учетом естественной убыли населения и прироста за счет мигрантов, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением
Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
Политика
Трамп сказал «спасибо» Эрдогану: США и Турция договорились
Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Тайипа Эрдогана.
Спорт
Губернатор Токио предложила провести Олимпиаду на Курилах
Губернатор Токио Юрико Коикэ негативно отозвалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) провести в Саппоро марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года.
Хоккей
Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков отстранен на 20 матчей
Нападающий "Вегас Голден Найтс" Валентин Зыков не сможет помочь своей команде в 20 ближайших матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).